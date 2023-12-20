«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Флуминенсе» Джона Кеннеди

Теги Спартак Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Джон Кеннеди Батиста Футбол

Джон Кеннеди может перейти в «Спартак».

Красно-белые предложили «Флуминенсе» 10 миллионов евро за трансфер нападающего, сообщает NetFlu со ссылкой на журналиста Жорже Николу.

Президент бразильского клуба уведомил агента игрока, что не будет рассматривать это предложение до финала клубного чемпионата мира, где соперником команды станет «Манчестер Сити». 

Отмечается, что «Флуминенсе» владеет 50% прав на игрока. 

Контракт Кеннеди с клубом рассчитан до декабря 2026 года, сумма отступных составляет 50 миллионов евро. 

В 2023 году 21-летний футболист провел 26 матчей в чемпионате Бразилии, забив 6 мячей. Его статистику можно найти здесь

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65 комментариев
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хватит врать!! его Ли Харви Освальд убил
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Теперь у Спартака будет не просто кризис, а Карибский
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Кто купил Джона Кеннеди?
+42
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ЦСКА предложил 20 миллионов за Ли Харви Освальда.
+25
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+24
А Обэма не перейдет?
+22
-1
+21
А где его брат Роберт играет?
+22
-3
+19
Ответ barnauldiscovery
А Обэма не перейдет?
а Барак выйдет?
+11
0
+11
Ответ Дядя ТУРА
хватит врать!! его Ли Харви Освальд убил
Первый белорусский агент Ли Харви Освальд.
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+11
Можно уже не экономить и купить Джоржа Буша в опорную зону?!
+10
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А потом он примет российское гражданство, станет президентом через лет 40 (как раз к столетию смерти) и мир схлопнется
+14
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Рабинер потирает руки - если молодой игрок не раскроется в Спартаке, то у него уже готово громкое название для новой книги: "Как убивали Джона Кеннеди"
+8
0
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Ответ гилберт
ЦСКА предложил 20 миллионов за Ли Харви Освальда.
Спартак уже ищет Джека Руби.
+8
0
+8
А агент у него Мерлин Монро!
+10
-3
+7
Чуть не подавился увидев заголовок.Зная местную интеллигенцию не мог не зайти что бы не насладиться комментариями)
+8
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+7
Было бы забавно, потроллить скрепышей
+8
-3
+5
А Трампа у них там не было? Сделать Спартак великим опять?
+5
0
+5
хорошо что не Никсон, вот же гад был
+7
-2
+5
У одного Джона Кеннеди в заливе свиней как-то не очень хорошо получилось.
+9
-5
+4
Ответ Дядя ТУРА
хватит врать!! его Ли Харви Освальд убил
Но это не точно
+5
-1
+4
Соболев забивает Кубе – ему покупают Кеннеди. Операция "Анадырь".
+3
0
+3
Ответ barnauldiscovery
А Обэма не перейдет?
Поговаривают что Байден просится)) но вряд ли медкомиссию пройдёт)))
+3
0
+3
Шутки за 300 посыпались
+3
0
+3
Ответ Zlodimir
Можно уже не экономить и купить Джоржа Буша в опорную зону?!
Можно только ножки Буша)
+3
0
+3
Абубакар за 10 лямов, Кеннеди за 10 лямов.. такое ощущение что Спартаку нужно непременно освоить 10 лямов..
+3
0
+3
А Никита Хрущёв есть такой футболист?
+2
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+2
Ответ SmokingShadow
он свободным агентом жеж))
Освальд проканает как белорус, то есть не легионер.
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
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добро пожаловать в лучший клуб России
+9
-7
+2
С таким именем и фамилией смысл больше на президента ФК Спартак его звать
+2
0
+2
Ответ AskAska
Кто купил Джона Кеннеди?
Кролик Р😉джер
+3
-1
+2
Контракт до 2026,отступные 50 млн,и тут за него предлагают 10?)ну ну,удачи))
+2
0
+2
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