«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Флуминенсе» Джона Кеннеди

Джон Кеннеди может перейти в «Спартак».

Красно-белые предложили «Флуминенсе» 10 миллионов евро за трансфер нападающего, сообщает NetFlu со ссылкой на журналиста Жорже Николу.

Президент бразильского клуба уведомил агента игрока, что не будет рассматривать это предложение до финала клубного чемпионата мира, где соперником команды станет «Манчестер Сити».

Отмечается, что « » владеет 50% прав на игрока.

Контракт Кеннеди с клубом рассчитан до декабря 2026 года, сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

В 2023 году 21-летний футболист провел 26 матчей в чемпионате Бразилии, забив 6 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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