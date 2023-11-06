Медведев об интересе «Зенита» к Арьясу: «Ни полные, ни частичные глупости не комментируем»

В «Зените» назвали глупостью слух об интересе к игроку сборной Колумбии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 12 млн евро за 26-летнего вингера «Флуминенсе», бразильский клуб отклонил предложение, но переговоры продолжаются.

«Ни полные, ни частичные глупости не комментируем», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

В 2023 году Арьяс забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за « » во всех турнирах. Статистику правого полузащитника можно найти здесь.

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