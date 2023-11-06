Медведев об интересе «Зенита» к Арьясу: «Ни полные, ни частичные глупости не комментируем»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Колумбии по футболу Александр Медведев Джон Арьяс Чемпионат.com Футбол

В «Зените» назвали глупостью слух об интересе к игроку сборной Колумбии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 12 млн евро за 26-летнего вингера «Флуминенсе», бразильский клуб отклонил предложение, но переговоры продолжаются.

«Ни полные, ни частичные глупости не комментируем», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

В 2023 году Арьяс забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Статистику правого полузащитника можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
А это полная или частичная?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий