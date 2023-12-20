Агент Чавеса опроверг уход хавбека из «Динамо» после Кубка Америки: «Луис счастлив в клубе, его цель – выиграть с бело-голубыми РПЛ»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Сборная Мексики по футболу Кубок Америки агенты Луис Чавес Спорт-Экспресс Футбол

Агент Луиса Чавеса опроверг возможный уход хавбека из «Динамо».

Ранее появилась информация, что Чавес может покинуть московский клуб в случае удачного выступления на Кубке Америки-2024 со сборной Мексики. Сообщалось, что интерес к  Луису проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

«Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель – выиграть с бело-голубыми РПЛ.

Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное – выиграть с «Динамо» значимый трофей.

Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками», – сказал Клаудио Курти.

Чавес присоединился к «Динамо» летом, выкупив свой контракт у «Пачуки» за 6,5 млн евро. В этом сезоне 27-летний опорный полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за клуб. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария
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Ну а чтоб ему не быть счастливым в Динамо, если там в раздевалке сейчас испанский язык основной и сам тренер говорит свободно и установку в раздевалке даёт на двух языках - ломаном русском и нормальном испанском.
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Ответ Do Cent
Динамо,согласно предсказаниям,больше 200 лет до трофеев. Думаю Чавес не доживёт.
Киркоровцы подъехали))
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