Агент Чавеса опроверг уход хавбека из «Динамо» после Кубка Америки: «Луис счастлив в клубе, его цель – выиграть с бело-голубыми РПЛ»

Агент Луиса Чавеса опроверг возможный уход хавбека из «Динамо».

Ранее появилась информация, что Чавес может покинуть московский клуб в случае удачного выступления на Кубке Америки-2024 со сборной Мексики. Сообщалось, что интерес к проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

«Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель – выиграть с бело-голубыми .

очень важен как для сборной , так и для самого Луиса, но главное – выиграть с « » значимый трофей.

Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками», – сказал Клаудио Курти.

Чавес присоединился к «Динамо» летом, выкупив свой контракт у «Пачуки» за 6,5 млн евро. В этом сезоне 27-летний опорный полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за клуб. Его подробная статистика доступна здесь.

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