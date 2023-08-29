Луис Чавес: «С детства знаю «Динамо». Никогда не видел снега»

Луис Чавес высказался о своем переходе в «Динамо».

— Почему решил перебраться в Россию?

— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.

— Ты первый мексиканец в . Что ты чувствуешь?

— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.

— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

— Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.

— Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?

— Общался пару раз с тренером. Он с пониманием отнесся к моему решению.

— Успел оценить инфраструктуру клуба – базу, магазин на Красной площади, музей и стадион?

— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.

— Готов к снегу? Видел его?

— Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл — это от нуля до плюс пяти, – сказал хавбек « ».

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