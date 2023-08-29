Луис Чавес: «С детства знаю «Динамо». Никогда не видел снега»
Луис Чавес высказался о своем переходе в «Динамо».
— Почему решил перебраться в Россию?
— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.
— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?
— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.
— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?
— Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.
— Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?
— Общался пару раз с тренером. Он с пониманием отнесся к моему решению.
— Успел оценить инфраструктуру клуба – базу, магазин на Красной площади, музей и стадион?
— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.
— Готов к снегу? Видел его?
— Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл — это от нуля до плюс пяти, – сказал хавбек «Динамо».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Видел матчи в Лиге Чемпионов, когда было ещё 3-5 лет
https://www.youtube.com/watch?v=ds5p3I2_tCw