Луис Чавес: «С детства знаю «Динамо». Никогда не видел снега»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Футбол

Луис Чавес высказался о своем переходе в «Динамо».

— Почему решил перебраться в Россию?

— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.

— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?

— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.

— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

— Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.

— Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?

— Общался пару раз с тренером. Он с пониманием отнесся к моему решению.

— Успел оценить инфраструктуру клуба – базу, магазин на Красной площади, музей и стадион?

— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.

— Готов к снегу? Видел его?

— Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл — это от нуля до плюс пяти, – сказал хавбек «Динамо».

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12 комментариев

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Барыга блинами
С детства за Динамо)
+13
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+13
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Антон Фалафель
Может у него ещё и татуировка с Лавренти Палычем?
+7
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Артур Артур
Он наверное про Динамо Гвадалахара
+6
-1
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Artem Piatkov
Он наверное про киевское Динамо
Видел матчи в Лиге Чемпионов, когда было ещё 3-5 лет
+3
-2
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ddddan 2
ну а почему нет? если он в детстве разбирался в футболе,то должен был знать Льва Яшина.А там до Динамо недалеко
+1
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Игорь Пичугин
Удачи Амиго!
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damondiamond
ещё не вырос, получается
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Игорь Деньгин
он про динамо-машину имел ввиду
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Антимосковский
если интересует снег, то можно обратиться к Промесу, тот его и летом может намутить
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tolobas
Круто с левой кладёт голешники
https://www.youtube.com/watch?v=ds5p3I2_tCw
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Сибирский литовец
Хосе Луис Чилаверт
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Игорь Пичугин
Ответ Барыга блинами
С детства за Динамо)
Динамо(Хьюстон)
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