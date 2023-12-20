«У Сапогова шифер двинулся, когда он прочитал «Монах, который продал свой «Феррари». Ударился в псевдодуховность». Белозеров об Алексее
Александр Белозеров назвал странным поведение Алексея Сапогова в «Волге».
Алексей Сапогов завершил карьеру в 2016 году. По информации некоторых СМИ, сейчас экс-форвард служит монахом в Кемеровской области.
– Вы прилично поиграли в нижегородской «Волге». Чем там поражал Алексей Сапогов?
– Такое ощущение, что у него немного двинулся шифер, когда он прочитал книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Может, слишком буквально воспринял то, что там было написано. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи.
Причем первый год в Нижнем Леша выдал очень сильный. Это отличный форвард с двумя рабочими ногами. Но затем его что-то начало отвлекать от футбола.
В итоге, вдохновившись книгой, похоже, сам стал монахом, – сказал бывший защитник «Урала» и «Крыльев Советов».
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