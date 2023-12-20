«У Сапогова шифер двинулся, когда он прочитал «Монах, который продал свой «Феррари». Ударился в псевдодуховность». Белозеров об Алексее

Александр Белозеров назвал странным поведение Алексея Сапогова в «Волге».

Алексей Сапогов завершил карьеру в 2016 году. По информации некоторых СМИ, сейчас экс-форвард служит монахом в Кемеровской области.

– Вы прилично поиграли в нижегородской « ». Чем там поражал ?

– Такое ощущение, что у него немного двинулся шифер, когда он прочитал книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Может, слишком буквально воспринял то, что там было написано. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи.

Причем первый год в Нижнем Леша выдал очень сильный. Это отличный форвард с двумя рабочими ногами. Но затем его что-то начало отвлекать от футбола.

В итоге, вдохновившись книгой, похоже, сам стал монахом, – сказал бывший защитник « » и « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам