«У Сапогова шифер двинулся, когда он прочитал «Монах, который продал свой «Феррари». Ударился в псевдодуховность». Белозеров об Алексее

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Урал Александр Белозеров Волга Нижний Новгород Алексей Сапогов книги религия Футбол

Александр Белозеров назвал странным поведение Алексея Сапогова в «Волге».

Алексей Сапогов завершил карьеру в 2016 году. По информации некоторых СМИ, сейчас экс-форвард служит монахом в Кемеровской области.

– Вы прилично поиграли в нижегородской «Волге». Чем там поражал Алексей Сапогов?

– Такое ощущение, что у него немного двинулся шифер, когда он прочитал книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Может, слишком буквально воспринял то, что там было написано. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи.

Причем первый год в Нижнем Леша выдал очень сильный. Это отличный форвард с двумя рабочими ногами. Но затем его что-то начало отвлекать от футбола.

В итоге, вдохновившись книгой, похоже, сам стал монахом, – сказал бывший защитник «Урала» и «Крыльев Советов».

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16 комментариев
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Отказался от Ювентуса и служит монахом, респект👍
+53
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Его "супергол" оставил память. Даже не знаю как к этому относиться.
+19
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+18
Шифер у него двинулся когда его начали медийно раскручивать после того гола.
+14
0
+14
Ответ Aleksey Yashin
Отказался от Ювентуса и служит монахом, респект👍
Монахи от синьор отказываются, а тут, тем более, старая🤓
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+5
Ему заблаговременно было откровение, которое сказало, что те, кто служит Господу, не служит.
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Я думаю что на момент, когда Лёша прочёл "Монах, который продал свой «Феррари»", феррари у него уже давно не было.
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Ответ Aleksey Yashin
Отказался от Ювентуса и служит монахом, респект👍
монах, который отказался от Ювентуса
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Может там и для Одемвинги место найдётся?
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Послушать бы определение истинной духовности по Белозерову.
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Главная легенда второй Сборной России
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Футболист такой же член общества как и все, имеет право и кукухой двинуться.
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Главное чтоб не "душа монаха" :)))
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Белозёров откуда знает, где духовность, а где псевдодуховность!?? Он что бог!?(
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Ответ bevooch
Ему заблаговременно было откровение, которое сказало, что те, кто служит Господу, не служит.
Так ты тоже не служишь
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