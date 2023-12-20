Okko эксклюзивно покажет все матчи Кубка Африки. Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля
Okko эксклюзивно покажет матчи Кубка Африки-2023.
Кубок Африки, перенесенный из-за погодных условий, но сохранивший указание года в названии, пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.
В Okko можно будет посмотреть все матчи Кубка Африки-2023. Подписчики сервиса смогут смотреть игры как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью выбирать аудиодорожку. В Okko можно будет смотреть хайлайты, подборки лучших действий, аналитические и развлекательные программы, посвященные турниру,
«Начало года в Okko будет жарким благодаря тому, что огромный список спортивных событий в сервисе пополнился ключевым турниром Африканского континента. Кубок африканских наций – это колоритный футбол с высочайшим уровнем накала страстей», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
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