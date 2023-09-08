Глава «Телеспорта» о правах «Матч ТВ» и Okko на Евро: «Предпочитаю показ на федеральном канале, чем на платной платформе. Представляете, если матч России уберут на платную площадку?»

Петр Макаренко высказался о возможности показа игр квалификации Евро на «Матч ТВ».

– Появилось сообщение, что Okko не возражает, что матчи ближайшего тура квалификации Евро-24 будут показаны на «Матч ТВ», но к следующим турам они постараются урегулировать ситуацию.

– Я всегда за то, чтобы ситуация была урегулирована.

Все то, что будет показано в эфире «Матч ТВ», будет показано на Okko в рамках «витрины ТВ», которая предусмотрена для федеральных каналов. Против этого мы тоже не возражаем.

Мы, в отличие от Okko, занимаем крайне дружескую позицию. Раньше «Телеспорт» запрещал любому вещателю выкидывать трансляцию на общие сайты. Делали это для того, чтобы основной вещатель мог сосредоточить всю аудиторию у себя.

На мой взгляд, не совсем справедливо, когда какой-то канал за немаленькие деньги приобретает телевизионные права, а смотреть это можно по периметру разных платформ. Это разжижает аудиторию и это неправильно.

Okko писали про взятки, мошенничество. Ровно ничего этого нет, это ложь. В очередной раз скажу, что это вопрос корпоративного конфликта, к которому «Матч ТВ» не имеет никакого отношения.

Может, скажу крамольную вещь, но, как человек, заинтересованный в том, чтобы зритель получал лучший продукт, я чисто теоретически предпочитаю показ на федеральном канале показу на платной платформе. Бесспорно, на «Матч ТВ» это увидят больше людей.

Представляете, что будет, если матч сборной России уберут на платную площадку? Это даже не вопрос цены и бизнеса, а вопрос популярности, аудитории.

Когда мы принимаем какие-то решения, то в первую очередь думаем об аудитории, – сказал генеральный директор «Телеспорт Груп» Петр Макаренко.

Скандал: Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав Евро-2024 «Матч ТВ»

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