Глава «Телеспорта» о правах «Матч ТВ» и Okko на Евро: «Предпочитаю показ на федеральном канале, чем на платной платформе. Представляете, если матч России уберут на платную площадку?»

Теги Петр Макаренко премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Матч ТВ Okko Телеспорт Футбол

Петр Макаренко высказался о возможности показа игр квалификации Евро на «Матч ТВ».

– Появилось сообщение, что Okko не возражает, что матчи ближайшего тура квалификации Евро-24 будут показаны на «Матч ТВ», но к следующим турам они постараются урегулировать ситуацию.

– Я всегда за то, чтобы ситуация была урегулирована.

Все то, что будет показано в эфире «Матч ТВ», будет показано на Okko в рамках «витрины ТВ», которая предусмотрена для федеральных каналов. Против этого мы тоже не возражаем.

Мы, в отличие от Okko, занимаем крайне дружескую позицию. Раньше «Телеспорт» запрещал любому вещателю выкидывать трансляцию на общие сайты. Делали это для того, чтобы основной вещатель мог сосредоточить всю аудиторию у себя.

На мой взгляд, не совсем справедливо, когда какой-то канал за немаленькие деньги приобретает телевизионные права, а смотреть это можно по периметру разных платформ. Это разжижает аудиторию и это неправильно.

Okko писали про взятки, мошенничество. Ровно ничего этого нет, это ложь. В очередной раз скажу, что это вопрос корпоративного конфликта, к которому «Матч ТВ» не имеет никакого отношения.

Может, скажу крамольную вещь, но, как человек, заинтересованный в том, чтобы зритель получал лучший продукт, я чисто теоретически предпочитаю показ на федеральном канале показу на платной платформе. Бесспорно, на «Матч ТВ» это увидят больше людей.

Представляете, что будет, если матч сборной России уберут на платную площадку? Это даже не вопрос цены и бизнеса, а вопрос популярности, аудитории.

Когда мы принимаем какие-то решения, то в первую очередь думаем об аудитории, – сказал генеральный директор «Телеспорт Груп» Петр Макаренко.

Скандал: Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав Евро-2024 «Матч ТВ»

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13 комментариев

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Кирилл
Даже тогда интересно зачем Макаренко продал Окко эксклюзивные права на показ отборочных матче Евро-24, если он "Предпочитает показ на федеральном канале показу на платной платформе" )
+43
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+41
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Ярик01
Расскажите ему о матчах сборной России в квалификации Евро-24. ..
+29
-6
+23
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Очки Дани Алвеса
Да, вполне себе представляю, что МАТЧ ТВ или Первый могут просрать права на трансляцию, уж больно сильные там менеджоуры сидят в управлении.
Кроме как админ.ресурсом никак ничего не получается.
Покажут Россию - Голландию 3:1 в очередной многомиллиардный раз.
+12
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+8
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nurlan-zenit
Когда нет законнных аргументов, решил получить поддержку через классические инструменты… следующий этап это сказать, что «Okko» вообще иностранное слово, и что мы хотим, чтобы у нас все было иностранное что ли?
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Eden Hazard
Ответ Очки Дани Алвеса
Да, вполне себе представляю, что МАТЧ ТВ или Первый могут просрать права на трансляцию, уж больно сильные там менеджоуры сидят в управлении. Кроме как админ.ресурсом никак ничего не получается. Покажут Россию - Голландию 3:1 в очередной многомиллиардный раз.
это да, менеджеры у них те ещё... Помню как АПЛ взяли по 6 млн на три года, а когда продлевать собирались, предложили по 5. Весь мир тогда стал больше платить, только Матч предложил меньше прошлого контракта, уверенный что больше никто не даст. Идиотизм чистой воды.
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9wkbc9rjcb
Лучше за деньги кто хочет пусть смотрит, мазохистов полно, я вообще и бесплатно смотреть больше не буду, зачем выходить играть за сборную если не хочешь даже бегать, зрелище отпад.
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a2wai
Макаренко просто жулик и в связке с федеральными каналами работает, поэтому и объясним тот факт, что показ России на федеральном канале ему предпочтительнее.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну так у вас же в расписании бокс, фильмы и тд и тп. куда ещё какой то евро вставлять?
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Анатолий Дегтярёв
Ну подобное было в начале 10-х, сопкаст форева))
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ЛыСъ
Абсолютно левые отмазки. Им платили раньше и за эксклюзивность в том числе, так что должны вернуть деньги и компенсировать форс-мажор, коль скоро Матч тв отказать кишка тонка.
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<~Inter~>
Вообще не понимаю Макаренко. Какое ему дело на каких платформах ОККО показывает матчи? Так или иначе все эти платформы принадлежат им и за право показа они заплатили деньги
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