Почеттино о «Челси» в полуфинале Кубка лиги: «Мы очень рады, фанаты и клуб заслужили. С «Ньюкаслом» удача улыбнулась нам»

Маурисио Почеттино высказался о выходе «Челси» в полуфинал Кубка английской лиги.

«Синие» прошли « » в 1/4 финала (1:1, пенальти – 4:2).

– Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам – всегда верить до самого конца.

Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам – они фантастически проявили себя.

– Что случилось с ? Вы заменили его на 32-й минуте.

– Ему стало плохо. Он не очень хорошо себя чувствовал до матча, а когда начал играть, лучше ему не стало. Он попросил замену.

[был заменен в перерыве] – это больше тактические соображения. Он подустал к концу тайма. Он будет готов к следующей игре.

– Вы в полуфинале Кубка лиги.

– Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем завтрашней жеребьевки, – сказал главный тренер « » .

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