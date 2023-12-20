Почеттино о «Челси» в полуфинале Кубка лиги: «Мы очень рады, фанаты и клуб заслужили. С «Ньюкаслом» удача улыбнулась нам»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Энцо Фернандес Ливай Колуилл Футбол

Маурисио Почеттино высказался о выходе «Челси» в полуфинал Кубка английской лиги.

«Синие» прошли «Ньюкасл» в 1/4 финала (1:1, пенальти – 4:2).

– Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам – всегда верить до самого конца.

Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам – они фантастически проявили себя.

– Что случилось с Энцо Фернандесом? Вы заменили его на 32-й минуте.

– Ему стало плохо. Он не очень хорошо себя чувствовал до матча, а когда начал играть, лучше ему не стало. Он попросил замену.

Ливай Колуилл [был заменен в перерыве] – это больше тактические соображения. Он подустал к концу тайма. Он будет готов к следующей игре.

– Вы в полуфинале Кубка лиги.

– Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем завтрашней жеребьевки, – сказал главный тренер «Челси» Почеттино.

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8 комментариев
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если уж челси улыбнулась удача, который отвозил полосатый бус два тайма и пропустил после ужасной ошибки бенуа, то что уж говорить про касл?
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Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
да ,отскочили отвозив 90 минут Ньюкасл лицом об газон,да))
бадиашиль позволил сохранить лицо Ньюкаслу в самой убогой игре сорок в сезоне .
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Есть Нкунку - есть победа !
Надо было ещё раньше его выпускать !
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отмечу кои-то веки,отличную серию пенальти, уверено и без валидола,что полевые, что вратарь
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Как же «Ньюкаслу» невезет жесть какая то. Что в ЛЧ, что сейчас. Бывает и такое
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Триппьер вышел, чтобы заруинить все старания одноклубников)
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Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Владение мячом: 78 - 22

Удары по воротам: 14 - 4

Ну да, это отскок....🤦🤦🤦
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