Почеттино о «Челси» в полуфинале Кубка лиги: «Мы очень рады, фанаты и клуб заслужили. С «Ньюкаслом» удача улыбнулась нам»
Маурисио Почеттино высказался о выходе «Челси» в полуфинал Кубка английской лиги.
«Синие» прошли «Ньюкасл» в 1/4 финала (1:1, пенальти – 4:2).
– Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы ошиблись в моменте с пропущенным голом. Я говорил игрокам – всегда верить до самого конца.
Иногда в футболе надо немного удачи, и она улыбнулась нам. Мои комплименты игрокам – они фантастически проявили себя.
– Что случилось с Энцо Фернандесом? Вы заменили его на 32-й минуте.
– Ему стало плохо. Он не очень хорошо себя чувствовал до матча, а когда начал играть, лучше ему не стало. Он попросил замену.
Ливай Колуилл [был заменен в перерыве] – это больше тактические соображения. Он подустал к концу тайма. Он будет готов к следующей игре.
– Вы в полуфинале Кубка лиги.
– Очень хорошее начало, мы очень рады. Фанаты и клуб заслуживают этого. Это большая мотивация для нас. Ждем завтрашней жеребьевки, – сказал главный тренер «Челси» Почеттино.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
бадиашиль позволил сохранить лицо Ньюкаслу в самой убогой игре сорок в сезоне .
Надо было ещё раньше его выпускать !
Удары по воротам: 14 - 4
Ну да, это отскок....🤦🤦🤦