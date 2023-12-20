Тюкавин – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. У него 4 гола и 2 паса в 5 матчах

Константин Тюкавин стал Winline игроком ноября-декабря в Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо», у которого 4 гола и 2 ассиста в 5 матчах чемпионата в ноябре-декабре, получил голоса от большинства экспертов и половину голосов болельщиков.

Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим игроком ноября-декабря полузащитника « » .

На приз также претендовали (« », 3 гола и 2 передачи в 5 играх), Максим Глушенков («Локомотив», 2 гола и 3 паса в 5 матчах), Матео Кассьерра («Зенит», 4 гола в 4 играх) и Руслан Безруков («Рубин», 2 гола в 5 матчах).

На счету Тюкавина 9 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Динамо» в этом сезоне. Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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