Тюкавин – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. У него 4 гола и 2 паса в 5 матчах

Теги Спартак Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Квинси Промес Матео Кассьерра Максим Глушенков Руслан Безруков Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин стал Winline игроком ноября-декабря в Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо», у которого 4 гола и 2 ассиста в 5 матчах чемпионата в ноябре-декабре, получил голоса от большинства экспертов РПЛ и половину голосов болельщиков.

Эксперты «Матч Премьер» признали лучшим игроком ноября-декабря полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

На приз также претендовали Квинси ПромесСпартак», 3 гола и 2 передачи в 5 играх), Максим Глушенков («Локомотив», 2 гола и 3 паса в 5 матчах), Матео Кассьерра («Зенит», 4 гола в 4 играх) и Руслан Безруков («Рубин», 2 гола в 5 матчах).

На счету Тюкавина 9 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Динамо» в этом сезоне. Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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11 комментариев
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Тюкавин - Winline-игрок месяца за ноябрь-декабрь: у него 4 захода, 2 возврата и 5 минусов.
+10
-2
+8
Заслуженно!
Костя в этом сезоне сильно прибавил и стал одним из ключевых.Надеюсь,скоро в Европу
+8
-2
+6
заслужил
+2
0
+2
Красава Костя! Не сбавлять обороты!
+1
0
+1
Заслуженно и справидливо к Тюкавину. Удачи и здоровья вместе с Динамо Костя!
+1
0
+1
Желаю дальнейших успехов, здоровья и без травм!!!
+1
0
+1
Что и следовало ожидать, объективно лучший и по результативным действиям, взаимодействию с парнерами, лёгкости игры....
+1
0
+1
каким игроком ? что это за чушь собачья ?
+1
-1
0
Winline игрок ноября-декабря. Сколько он ставил?
0
0
0
Ответ леннорыч-абрамович
Тюкавин - Winline-игрок месяца за ноябрь-декабрь: у него 4 захода, 2 возврата и 5 минусов.
bathing in your tears
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