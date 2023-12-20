Мадзарри о 0:4 от «Фрозиноне»: «Возможно, игроки основы не привыкли выходить на замену. Хочу извиниться перед болельщиками «Наполи»

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Кубок Италии Наполи Фрозиноне Футбол

Вальтер Мадзарри оценил поражение от «Фрозиноне» (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Возможно, игроки основы не привыкли выходить на замену. Абсурд в том, что мы выглядели лучше, когда на поле были те, кто не так часто выходит на поле. Нам нужно подумать об этом.

Хочу извиниться перед болельщиками. Они до конца старались нам помочь и не заслуживали этого [разгрома]. Мне не понравилось, как мы заканчивали матч (неаполитанцы пропустили на 91-й и 95-й минутах – прим. Sports.ru), и завтра нам всем вместе будет над чем поразмыслить», – сказал главный тренер «Наполи».

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2 комментария
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Де Лаурентис в очередной раз навредил своему клубу. Не ругался бы со Спалетти, тогда он бы сейчас руководил командой. И не было бы этих проблем. Виноват только президент клуба. А теперь будет чехарда из тренеров.
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Я бы не сказал, что матч против Фрозиноне, Неаполь проводил "чисто дублем". Баранка кубковая лишь в очередной раз ткнула менеджмент Наполи мордой в грязь, показав, что у команды нет плотности состава.
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