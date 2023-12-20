Мадзарри о 0:4 от «Фрозиноне»: «Возможно, игроки основы не привыкли выходить на замену. Хочу извиниться перед болельщиками «Наполи»

Вальтер Мадзарри оценил поражение от «Фрозиноне» (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Возможно, игроки основы не привыкли выходить на замену. Абсурд в том, что мы выглядели лучше, когда на поле были те, кто не так часто выходит на поле. Нам нужно подумать об этом.

Хочу извиниться перед болельщиками. Они до конца старались нам помочь и не заслуживали этого [разгрома]. Мне не понравилось, как мы заканчивали матч (неаполитанцы пропустили на 91-й и 95-й минутах – прим. Sports.ru), и завтра нам всем вместе будет над чем поразмыслить», – сказал главный тренер « ».

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