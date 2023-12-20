«Ренан уходит из «Зенита». Семаку не очень нравится его игра». Журналист Алейшо о бразильце

Фабио Алейшо сообщил, что защитник Роберт Ренан покинет «Зенит».

– Ренан уходит из « ». Это почти стопроцентная информация.

— В «Вест Хэм»?

— Нет. Не знаю, откуда такой слух. « » очень хочет . Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». « » хотели взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня.

Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Алберто. Но еще никто не знает, сколько осталось платить, потому что после Алберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Никто не знает конкретную сумму. Ошибка «Коринтианс» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы.

Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что не очень нравится, как играет Ренан, – сказал бразильский журналист.

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