«Ренан уходит из «Зенита». Семаку не очень нравится его игра». Журналист Алейшо о бразильце
Фабио Алейшо сообщил, что защитник Роберт Ренан покинет «Зенит».
– Ренан уходит из «Зенита». Это почти стопроцентная информация.
— В «Вест Хэм»?
— Нет. Не знаю, откуда такой слух. «Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотели взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня.
Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Алберто. Но еще никто не знает, сколько осталось платить, потому что после Алберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Никто не знает конкретную сумму. Ошибка «Коринтианс» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы.
Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан, – сказал бразильский журналист.
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