Ренана хочет подписать «Интернасьонал». Договориться с «Зенитом» надеются до конца года
На Роберта Ренана претендует еще один бразильский клуб.
Как утверждает журналист Фабио Алейшо, защитника «Зенита» хочет подписать «Интернасьонал», однако официальное предложение пока не поступало.
Переговоры идут, но клуб из Санкт-Петербурга «затрудняет освобождение защитника».
«Интернасьонал» пытается урегулировать ситуацию до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с «Коринтианс» зашли в тупик.
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Футболки еще выпустят пусть #freerenan ))