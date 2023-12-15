Ренана хочет подписать «Интернасьонал». Договориться с «Зенитом» надеются до конца года

На Роберта Ренана претендует еще один бразильский клуб.

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, защитника « » хочет подписать «Интернасьонал», однако официальное предложение пока не поступало.

Переговоры идут, но клуб из Санкт-Петербурга «затрудняет освобождение защитника».

« » пытается урегулировать ситуацию до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с «Коринтианс» зашли в тупик.

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