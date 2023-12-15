Ренана хочет подписать «Интернасьонал». Договориться с «Зенитом» надеются до конца года

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

На Роберта Ренана претендует еще один бразильский клуб.

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, защитника «Зенита» хочет подписать «Интернасьонал», однако официальное предложение пока не поступало.

Переговоры идут, но клуб из Санкт-Петербурга «затрудняет освобождение защитника».

«Интернасьонал» пытается урегулировать ситуацию до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с «Коринтианс» зашли в тупик.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Освобождение? Его держат на скамейке за привозы и платят немалые деньги, его надо освободить от этого? Ну, внесите залог)
+4
0
+4
Переговоры идут, но официального предложения не поступало. Самим не смешно?
+2
0
+2
"Освобождение"?? Человек на контракте, вообще-то.
Футболки еще выпустят пусть #freerenan ))
+1
0
+1
У Ренана долгосрочный контракт с Зенитом,что значит"затрудняет освобождение защитника"?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий