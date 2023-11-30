«Барса» выплатит «Лас-Пальмасу» еще 5 млн евро бонуса за Педри – за 100 матчей, в которых у него 45+ минут

Теги Барселона Ла Лига Лас-Пальмас деньги Педри Футбол

«Лас-Пальмас» получит от «Барселоны» бонус за Педри.

В сентябре 2019-го каталонский клуб объявил, что договорился с «Лас-Пальмасом» о переходе полузащитника в июле 2020-го. Тогда за него заплатили 5 миллионов евро, за счет бонусов сумма увеличилась.

Педри целиком отыграл матч против «Порту» (2:1) в Лиге чемпионов. Это был сотый матч за «Барселону», в котором он отыграл не менее 45 минут. Таким образом, был активирован последний пункт соглашения касательно бонусов.

«Барселона» выплатит еще 5 миллионов евро за Педри. Общая сумма трансфера может составить от 18 до 25 млн евро, пишет As.

Теперь получить дополнительные средства от трансфера Педри «Лас-Пальмас» сможет, только если «Барса» решит продать полузащитника. В соглашении прописано, что в таком случае первый клуб испанца получит 15% от суммы перепродажи.

В этом сезоне 21-летний полузащитник, недавно восстановившийся после серьезной травмы, отыграл 479 минут в 7 матчах за «Барсу», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Полную статистику Педри можно найти здесь.

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3 комментария
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Ханс Ланда
И еще 5 млн бонусов - за 100 матчей которые он провел в лазарете
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Leon Petov
Заработают эти 5 млн на продаже грязных носков из раздевалки
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ЭкспертДиванный
Ответ Leon Petov
Заработают эти 5 млн на продаже грязных носков из раздевалки
Мне кажется,ты понюхал эти носки
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