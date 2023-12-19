Ивич, Семак, Личка, Галактионов и Рахимов претендуют на приз Winline тренеру месяца РПЛ в ноябре-декабре

Теги Локомотив Зенит Рубин Сергей Семак Рашид Рахимов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Михаил Галактионов Марцел Личка Футбол

5 тренеров номинированы на приз Winline тренеру месяца в РПЛ.

На награду по итогам ноября – декабря претендуют:

Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах);

Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах);

Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 играх);

– Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 играх);

 – Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах).

Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре

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14 комментариев
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Личка должен забирать 💙
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По идее, Рахимову надо дать за серию Рубина
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Галактионов хорош так-то, что только матч против Зенита стоит!
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Только Лиска. Он молодец
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Рахимову надо дать в качестве аванса. Он заслужил.
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Личка первое место
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Личка. Хорошую команду выстраивает. Может быть и за топ 2 поборятся
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Личка и Рахимов примерно одинаково заслужили, но так как Динамо победило Рубин в очной игре, отдал бы приз чеху
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Рахимов и Личка.
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Ответ flay
Только Лиска. Он молодец
это ещё кто такой
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