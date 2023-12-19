Ивич, Семак, Личка, Галактионов и Рахимов претендуют на приз Winline тренеру месяца РПЛ в ноябре-декабре
5 тренеров номинированы на приз Winline тренеру месяца в РПЛ.
На награду по итогам ноября – декабря претендуют:
– Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах);
– Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах);
– Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 играх);
– Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 играх);
– Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах).
Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре
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