Селюк сравнил «Спартак» с Киркоровым: «Народный артист и народная команда. У клуба больше всего болельщиков в стране, а Филю все признают номером один на эстраде»
Дмитрий Селюк сравнил «Спартак» с Филиппом Киркоровым.
«Если сравнить «Спартак» с Киркоровым, то он – народный артист, а это – народная команда. Но так можно сравнить не только с ним.
Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране. Но Филю все признают номером один в российской эстраде, а «Спартак» признают номером один только болельщики самого «Спартака». Вот в чем дело.
Тот же Киркоров старается как-то и чем-то удивлять, например, экстравагантными нарядами. «Спартак» же пока ничем не удивляет», – сказал футбольный агент Селюк.
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идеально
Хотя надо отдать должное - по мании величия(при чем самоназначенной) он подходит ’’Спартаку’’.
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