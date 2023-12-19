Селюк сравнил «Спартак» с Киркоровым: «Народный артист и народная команда. У клуба больше всего болельщиков в стране, а Филю все признают номером один на эстраде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Селюк музыка Филипп Киркоров Футбол

Дмитрий Селюк сравнил «Спартак» с Филиппом Киркоровым.

«Если сравнить «Спартак» с Киркоровым, то он – народный артист, а это – народная команда. Но так можно сравнить не только с ним.

Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране. Но Филю все признают номером один в российской эстраде, а «Спартак» признают номером один только болельщики самого «Спартака». Вот в чем дело.

Тот же Киркоров старается как-то и чем-то удивлять, например, экстравагантными нарядами. «Спартак» же пока ничем не удивляет», – сказал футбольный агент Селюк.

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31 комментарий
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селюк сравнил спартак с киркоровым

идеально
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Так еще Спартак не обижали 🤷‍♂️😂
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Ответ Илья Сутурин
Комментарий удален модератором
а ты их что в своем сообществе видел постыдился бы для порядка.
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Нужно сделать Филю маскотом Спартака!!!
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Филипп гладиатор Киркоров! Ахахахха...)))
Хотя надо отдать должное - по мании величия(при чем самоназначенной) он подходит ’’Спартаку’’.
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Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный, как баба.
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Мне кажется что Селюк и Киркоров больше друг на друга похожи!)
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Ответ Ебздрогыч
Эта новость настолько прекрасна и самодостаточна, что ее комментировать - только портить!
Прекрасно, а то большинство определений в стоп листе, теперь можно как о Керкоровцах писать!))
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Селюк 🤡
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Какую уборщицу ещё опубликуйте, что она с кем и кого сравнила
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Комментарий удален модератором
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
Де Зеува только в спартаке называли 😁
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Ответ Илья Сутурин
Комментарий удален модератором
ответишь?
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Комментарий удален модератором
какое сравнение более обидное: "Спартак - это футбольный Киркоров" или "Киркоров - это эстрадный Спартак"?)) Селюк такой Селюк))
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Цвет настроения красно-белый
Внутри Миллеровка, а в руках семейники
Под песню Максим
Она так чувствует себя королевой

Парни, подшлифуйте
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Слушайте, ну надо быть полным селюком ( я правильно понимаю, что селюк - это житель глухого села? Из той категории, которых из села вывезти можно, а вот село из них - ну, никак), чтобы называть Киркорова "номером один" и "народным артистом"....
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Из всего из этого только один вывод, Киркоров должен поделиться своими экстравагантными нарядами, что-бы «Спартак» удивлял. Других вариантов просто не осталось
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Я ночами плохо сплю, потому что я - Спартак
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Вот задал задачу, этот деятель- всезнайка от российской футбольной агентуры! То ли славословие-словоблудие, то ли сарказм-издевательство. Впрочем, все годится, - кому что ближе.
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Гы.
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Идеальное попадание в этом сравнении от плантатора!
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И добавить тут нечего, бгг😁
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Так он же румын! (с)
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Допился совсем…
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