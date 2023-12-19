Селюк сравнил «Спартак» с Киркоровым: «Народный артист и народная команда. У клуба больше всего болельщиков в стране, а Филю все признают номером один на эстраде»

Дмитрий Селюк сравнил «Спартак» с Филиппом Киркоровым.

«Если сравнить «Спартак» с , то он – народный артист, а это – народная команда. Но так можно сравнить не только с ним.

Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране. Но Филю все признают номером один в российской эстраде, а «Спартак» признают номером один только болельщики самого « ». Вот в чем дело.

Тот же Киркоров старается как-то и чем-то удивлять, например, экстравагантными нарядами. «Спартак» же пока ничем не удивляет», – сказал футбольный агент .

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