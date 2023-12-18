Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории. Рекордсмен – Оннис с 299 мячами

Теги ПСЖ лига 1 Франция Карлос Бьянки Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 за карьеру.

Форвард «ПСЖ» отличился в матче 16-го тура с «Лиллем» (1:1) и вышел на 8-е место в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.

7-ю позицию в списке с 190 голами занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен – Делио Оннис, забивший 299 мячей в Лиге 1.

Мбаппе забил 16 голов в 15 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 20

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1 комментарий
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Офигеть там этот Оннис забивал, и даже тега на спортсе нет:) Вечно пиарят всяких днищ с 50ю голами за карьеру, а действительно топовых нападающих забывают:))
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