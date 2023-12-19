Винисиус может сыграть в Суперкубке Испании в январе. Вингер «Реала» восстанавливается с опережением графика, его считают «почти здоровым»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Здоровье Футбол

Винисиус Жуниор может сыграть в Суперкубке Испании.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил разрыв двуглавой мышцы бедра во время международного перерыва в ноябре. Изначально ожидалось, что Винисиус пропустит около 2,5 месяцев.

По информации ESPN, восстановление Винисиуса идет с опережением графика, и в данный момент медицинский штаб «Реала» считает бразильца «практически здоровым». В клубе предполагают, что Винисиус будет ежедневно тренироваться во время зимней паузы в Ла Лиге, чтобы успеть восстановиться к Суперкубку Испании.

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».

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19 комментариев
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Ответ Ophiomorph
Комментарий скрыт
Автор победного гола в финале ЛЧ 2022
+33
-4
+29
Ответ Andrey S
Комментарий удален модератором
Не, тот про кого ты пишешь за изнасилование чалится, а Винисиус тот, кто карьеру Пике в класико завершил
+13
-2
+11
Отлично
Надо брать первый трофеи в сезоне)
+11
-3
+8
Ответ Ophiomorph
Комментарий скрыт
Хозяин Араухи
+6
-1
+5
Вот кто и будет в защите играть xD
+2
0
+2
Здоровья крепчайшего!
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Автор победного гола в финале ЛЧ 2022
Это Винисиус.
+3
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+1
Ответ Eziiko
А Коразон Бланко это нейросеть или текстовой помощник?Я что-то запутался
Я - простой человек. А вот на счет Вас есть сомнения. Все Ваши комментарии простые в одно, максимум в два предложения в которых частенько хромает грамматика, да и смысловой нагрузки в большинстве своем не несут. Пора бы начинать читать книжки, чтобы умело и грамотно выстраивать свои мысли и пытаться донести их до остальных пользователей.
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Плохая новость. Испортит игру своим присутствием.
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Давай, Винисиус, пора доказывать свой статус на деле.
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Как раз защитник нужен
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В Январе... расизм вернётся в Испанию..
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Ответ JENNINGS
Автор победного гола в финале ЛЧ 2022
Комментарий удален модератором
Ответ Сикарио
Хозяин Араухи
Ору😁😁😁
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Ответ Moscwow
Не, тот про кого ты пишешь за изнасилование чалится, а Винисиус тот, кто карьеру Пике в класико завершил
в точку)😁😁😁
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