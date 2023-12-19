Винисиус может сыграть в Суперкубке Испании в январе. Вингер «Реала» восстанавливается с опережением графика, его считают «почти здоровым»
Винисиус Жуниор может сыграть в Суперкубке Испании.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил разрыв двуглавой мышцы бедра во время международного перерыва в ноябре. Изначально ожидалось, что Винисиус пропустит около 2,5 месяцев.
По информации ESPN, восстановление Винисиуса идет с опережением графика, и в данный момент медицинский штаб «Реала» считает бразильца «практически здоровым». В клубе предполагают, что Винисиус будет ежедневно тренироваться во время зимней паузы в Ла Лиге, чтобы успеть восстановиться к Суперкубку Испании.
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».
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