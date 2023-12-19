Вингер «Оренбурга» Мансилья о судействе в РПЛ: «Мы чувствуем несправедливость. Это не оправдание, но грустно, когда не назначают пенальти или не удаляют игрока»

Брайан Мансилья считает, что судьи в Мир РПЛ несправедливы к «Оренбургу».

– Есть ли у тебя вопросы к судейству в этом сезоне? Кажется, что в матче с «Крыльями» и «Факелом» были спорные моменты.

– И с «Ростовом» были – не назначили пенальти. С «Факелом» должно было быть удаление игрока в эпизоде с Флорентином, как мне кажется. Мы чувствуем несправедливость по отношению к нам из-за судейства. Но это не оправдание. Нам надо продолжать работать. Но иногда это злит, и становится немного грустно, когда не назначают пенальти или не удаляют игрока.

– После «Спартака» у вас была встреча с Мажичем. Правила стали более понятны?

– Но нам не надо понимать правила, чтобы понимать, что происходит. В матче с «Ростовом» игрок коснулся в штрафной мяча рукой, а ВАР не смотрел эпизод. Это нечестно. Мы отдаем очень много сил нашей работе, но, когда происходят такие вещи, расстраиваешься и чувствуешь несправедливость. Но повторюсь, что это не оправдание – не хотим фокусироваться на теме судейства, а хотим продолжать работать, – сказал вингер «Оренбурга».

Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего («СЭ»)

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