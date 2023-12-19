Вингер «Оренбурга» Мансилья о России: «За столом все сидят в телефонах. В клубах Аргентины так нельзя – заплатишь штраф»

Брайан Мансилья рассказал, какие привычки удивили его в России.

– Какие странные привычки ты заметил у русских?

– Когда кто-то заканчивает есть, он не ждет остальных. Он просто встает и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято – мы ждем всех и только потом уходим.

Да, еще все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом, – сказал вингер « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре