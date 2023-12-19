Вингер «Оренбурга» Мансилья о России: «За столом все сидят в телефонах. В клубах Аргентины так нельзя – заплатишь штраф»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Брайан Мансилья Чемпионат.com Футбол

Брайан Мансилья рассказал, какие привычки удивили его в России.

– Какие странные привычки ты заметил у русских?

– Когда кто-то заканчивает есть, он не ждет остальных. Он просто встает и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято – мы ждем всех и только потом уходим.

Да, еще все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом, – сказал вингер «Оренбурга».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А у нас и в семьях так! И в кафе и ресторанах!
Всё идёт от тотальной невоспитанности
Я вот со своими детьми сижу принимаю пищу без гаджетов. Учу их, что это время - время семьи и никаких лишних предметов быть не может
Но к сожалению мало у кого так
+7
-1
+6
Ответ trav
А у нас и в семьях так! И в кафе и ресторанах! Всё идёт от тотальной невоспитанности Я вот со своими детьми сижу принимаю пищу без гаджетов. Учу их, что это время - время семьи и никаких лишних предметов быть не может Но к сожалению мало у кого так
абсолютно верное решение.
+1
0
+1
Очень дисциплинированные наши паспортисты, надо им ещё по пару лямчиков накинуть
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий