Вингер «Оренбурга» Мансилья о России: «За столом все сидят в телефонах. В клубах Аргентины так нельзя – заплатишь штраф»
Брайан Мансилья рассказал, какие привычки удивили его в России.
– Какие странные привычки ты заметил у русских?
– Когда кто-то заканчивает есть, он не ждет остальных. Он просто встает и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято – мы ждем всех и только потом уходим.
Да, еще все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом, – сказал вингер «Оренбурга».
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Всё идёт от тотальной невоспитанности
Я вот со своими детьми сижу принимаю пищу без гаджетов. Учу их, что это время - время семьи и никаких лишних предметов быть не может
Но к сожалению мало у кого так