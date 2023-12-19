Лапорта о прощальном матче Месси за «Барсу»: «Мы открыты к этому. Лучший игрок в истории заслуживает это»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта высказался о возможности проведения прощального матча Лионеля Месси.

«Мы открыты, чтобы сделать это, когда они захотят. Месси – лучший игрок в истории, и поэтому мы уважаем его и восхищаемся им, и, конечно же, он заслуживает прощального матча в «Барсе».

Его возвращения летом не случилось, потому что он сказал нам абсолютно логичную вещь: из-за давления, которое он пережил в «ПСЖ», он предпочел перейти в «Интер Майами», потому что это дало бы ему некоторую стабильность. Решение, которое мы уважаем», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта отметил, что аренда экс-игрока «Барселоны» на один матч невозможна.

«Появляются самые разные новости, но я думаю, что это даже не разрешено ФИФА», – сказал функционер.

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19 комментариев
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Сказочник, просто скажи, что не тянули, а теперь прощальный матч может собрать неплохой кэш)
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Лапорта думает за матч с Месси получить деньги? Надо было это делать, когда у него был контракт с Барсой, а теперь за этот матч Барсе самой придется платить, а лишних денег нет.
Бекс будет возить Месси по товарнякам за которые заплатят, чтобы содержать Месси нужны деньги и много денег. Заниматься благотворительностью Американцы не собираются.
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Лучший игрок в истории клуба и футбола вообще ушёл не по собственному желанию, так ещё и с болельщиками не удалось попрощаться. Не так всё должно было закончиться:(
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Из-за давления, которое случилось в ПСЖ и бла-бла-бла - Месси просто не стал второй раз наступать на одни и те же грабли и связываться с Лапортой, чтоб в конце ТО ему сказали "извини, мы не можем тебя зарегистрировать" )
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Опять сказки лепит застенчивый Жоан.
Месси просто не захотел с тобой, пустобрехом, связываться.
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Ответ Roni7730
ничего не сказано о Роналду но фани бчк и пемосси о своём
Roni7730😂😂😂😂
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Ответ Sasha Simple
Roni7730😂😂😂😂
🤣🤣🤣
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Ответ Тюменец
Там только надо согласовать, что бы за этот матч сразу Золотой мяч дали. Это немного
Crin4 alert
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Ответ blaugrana_man
Из-за давления, которое случилось в ПСЖ и бла-бла-бла - Месси просто не стал второй раз наступать на одни и те же грабли и связываться с Лапортой, чтоб в конце ТО ему сказали "извини, мы не можем тебя зарегистрировать" )
Просто не захотел играть за гречку+воду в виде 200к еаро
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