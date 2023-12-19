Лапорта о прощальном матче Месси за «Барсу»: «Мы открыты к этому. Лучший игрок в истории заслуживает это»
Жоан Лапорта высказался о возможности проведения прощального матча Лионеля Месси.
«Мы открыты, чтобы сделать это, когда они захотят. Месси – лучший игрок в истории, и поэтому мы уважаем его и восхищаемся им, и, конечно же, он заслуживает прощального матча в «Барсе».
Его возвращения летом не случилось, потому что он сказал нам абсолютно логичную вещь: из-за давления, которое он пережил в «ПСЖ», он предпочел перейти в «Интер Майами», потому что это дало бы ему некоторую стабильность. Решение, которое мы уважаем», – сказал президент «Барселоны».
Лапорта отметил, что аренда экс-игрока «Барселоны» на один матч невозможна.
«Появляются самые разные новости, но я думаю, что это даже не разрешено ФИФА», – сказал функционер.
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Бекс будет возить Месси по товарнякам за которые заплатят, чтобы содержать Месси нужны деньги и много денег. Заниматься благотворительностью Американцы не собираются.
Месси просто не захотел с тобой, пустобрехом, связываться.