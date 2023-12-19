Семин о словах Одемвинги про расизм в «Локо»: «Такого никогда не было, в коллективе была дружеская атмосфера. Питер что-то перепутал, может»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Питер Одемвинги дискриминация Футбол

Юрий Семин отрицает проявления расизма в «Локомотиве».

Ранее экс-форвард московского клуба Питер Одемвинги заявил, что сталкивался с расизмом со стороны партнеров по команде: «Русские ребята из «Локо» показывали мне банан во время интервью. Понимал, на что намекают. Было обидно».

«Может, Одемвинги что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и всем футболистам относились уважительно.

Никакого расизма не было – в клубе была дружеская атмосфера, в коллективе каждый футболист поддерживал друг друга», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев
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Чем-то интервью Одемвинги напоминает все эти ситуации, когда какая-нибудь женщина спустя сколько-то лет "внезапно вспоминает", что "ее изнасиловал" какой-то известный человек.
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Питер всегда что-то путает
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Семин о словах Одемвинги про расизм в «Локо»: Питер что-то перепутал, играл же в Локо чёрный Форлан...
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Не видел = не было
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- Папа, а почему люди считают тебя расистом?
- Не беспокойся, это не люди, сынок!
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