Семин о словах Одемвинги про расизм в «Локо»: «Такого никогда не было, в коллективе была дружеская атмосфера. Питер что-то перепутал, может»

Юрий Семин отрицает проявления расизма в «Локомотиве».

Ранее экс-форвард московского клуба заявил, что сталкивался с расизмом со стороны партнеров по команде: «Русские ребята из «Локо» показывали мне банан во время интервью. Понимал, на что намекают. Было обидно».

«Может, Одемвинги что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и всем футболистам относились уважительно.

Никакого расизма не было – в клубе была дружеская атмосфера, в коллективе каждый футболист поддерживал друг друга», – сказал бывший главный тренер « ива».

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