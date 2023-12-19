Питер Одемвинги: «Русские ребята из «Локо» показывали мне банан во время интервью. Понимал, на что намекают. Было обидно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Питер Одемвинги Чемпионат.com дискриминация Футбол

Питер Одемвинги рассказал о расистском инциденте в период игры за «Локомотив».

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают.

Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», – сказал нигериец, родившийся в Ташкенте.

Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

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10 комментариев
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не от большого ума делали и не с целью обидеть.
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Ответ Назар Игорь
А с какой целью по твоему показывают банан, изображают обезьянье уханье и ужимки? С целью дружеской подначки? И кстати у Питера кроме цвета кожи мало чего от африканского происхождения, европейские черты лица.
кому-то это кажется смешным. Я по себе знаю, шутили из-за происхождения и ТД, думая, что это смешно и забавно, 1-2 раза может быть, когда постоянно это уже кроме раздражения ничего не вызывает
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Они думали, что очень интересно шутят, но ошибались.
Может быть и Питеру нужно было показать свое отношение к таким "шуткам". Зачем молчать, если не нравится?
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Ответ Дядя ТУРА
не от большого ума делали и не с целью обидеть.
полностью оправдан
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