Питер Одемвинги: «Русские ребята из «Локо» показывали мне банан во время интервью. Понимал, на что намекают. Было обидно»
Питер Одемвинги рассказал о расистском инциденте в период игры за «Локомотив».
«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают.
Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», – сказал нигериец, родившийся в Ташкенте.
Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»
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Может быть и Питеру нужно было показать свое отношение к таким "шуткам". Зачем молчать, если не нравится?