Питер Одемвинги: «Русские ребята из «Локо» показывали мне банан во время интервью. Понимал, на что намекают. Было обидно»

Питер Одемвинги рассказал о расистском инциденте в период игры за «Локомотив».

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в « », а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают.

Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», – сказал нигериец, родившийся в Ташкенте.

Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

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