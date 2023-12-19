Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

Экс-форвард «Локомотива» Питер Одемвинги рассказал, как пришел к вере в бога.

«Первые семь лет жизни я рос в , и в садике, школе нам рассказывали библейские истории. То есть какие-то зерна в меня закинули, которые в итоге выросли в целое дерево.

Не скажу, что в молодости был примерным христианином, но церкви помогал еще во Франции, до второго приезда в Россию. Пока не был женат, немножко, конечно, погулял, ха-ха. Не горжусь этим. В Москве чуть-чуть отошел от церкви, но вера все равно в моей жизни присутствовала.

Я с молодости изучал мир и с религиозной точки зрения, и с политической. Пытался искать ответы на глубокие вопросы и до сих пор это делаю. Я вникал в историю. Бабушка рассказывала, что восемь ее братьев во время Второй мировой войны умерли с голоду. День Победы, фильм «Четыре танкиста и собака» – все это у меня в душе сидело.

Еще в « » интересовался темой конспирологии. Я тогда еще догадывался, куда ведут мир, и просто ждал, когда это случится. А в последние три года я немного отошел от мира.

Мне снились вещие сны, в том числе страшные. Я знал, что в мире будут происходить плохие вещи. И они случились: пандемия, войны и все остальное.

Сегодня я живу ближе к богу, чем когда-либо. Я открыл в себе призвание проповедовать Евангелие и последние два-три года делаю это активно. Я несовершенный человек и не горжусь грехами. Но я горжусь, что я духовный человек», – сказал бывший игрок сборной Нигерии, « » и « », игравший в России с 2007 по 2010 год.