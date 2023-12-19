Маурисио Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, трофеи необязательны. Многие топ-тренеры еще не завоевывали их – важно анализировать каждый отдельный проект»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что трофеи не определяют уровень тренера.

«Нужно оказаться в нужном клубе, в нужный момент, обладать всем, что необходимо для побед. Чтобы быть элитным тренером, завоевывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не выигрывали [титулы] или находятся на пути к этому.

Важно проанализировать каждый отдельный проект и сказать, можете вы продвинуться и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это придаст ему сил, и я действительно верю в этот проект», – сказал главный тренер «Челси».

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24 комментария
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Да мы знаем.

Вот Саша Мостовой - и без трофеев и без клуба, а тренер - топ.
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Валера Карпин поддерживает!
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Многие классные тренеры могут быть без трофеев, а элитных трофеи и отличают.
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Вот и все) все перспективы Челси при почетино в этом вью
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Футбол заключается в выигрывании трофеев, что ли (с)
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Согласен. Например, Вадим Евсеев пока ещё не выиграл ни одного трофея, но тренер - топ!
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Ответ BaldFraud
Ну смотря какие трофеи и с какой командой. Тренер, который выигрывает чемпионат с ПСЖ или Баварией будет казаться не таким хорошим, как тренер, который берет аутсайдера АПЛ и занимает с ним 2-3-е место.
Очень спорно, звезд тоже нужно уметь тренировать. И чемпионат с ПСЖ или Баварией тоже нужно еще выиграть. Тут не компьютерная игра, тут еще куча внешних факторов.
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Я все понимаю, конечно, но сколько он чеканит, ваш Почеттино?
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Ну смотря какие трофеи и с какой командой. Тренер, который выигрывает чемпионат с ПСЖ или Баварией будет казаться не таким хорошим, как тренер, который берет аутсайдера АПЛ и занимает с ним 2-3-е место.
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Можно вывести тренера из Тоттенхема, но...
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Бред для лузеров от лузера.
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Чтобы быть элитным игроком, трофеи необязательны (с) Гарри Кейн
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отвратительная правда
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Кажется, он чует запах жареного
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Это он на себя намекает?
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Почу нужны лимоны 🤣
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что это за элитный тренер без титулов? только если ТенХаг :)
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Чтобы быть элитным тренером не обязательно подниматься с последнего места
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Чтобы быть элитным тренером, выигрывать матчи необязательно. Многие топ-тренеры еще не выигрывали их – важно анализировать каждый отдельный случай
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Можно тренера вывезти из Тоттенхэма, но Тоттенхэм из тренера нет
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Ответ человек-муравей человек-физрук
что это за элитный тренер без титулов? только если ТенХаг :)
Бьелса?
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Ответ человек-муравей человек-физрук
что это за элитный тренер без титулов? только если ТенХаг :)
У Тен Хага трофеев больше чем у Почетино
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Почу нужны лимоны 🤣
А кому не нужны? Вон Моуриньо сказал что его Челси выигрывал благодаря "лимонам" Абрамовича)
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Трофей это результат работы. Особенно с командами у которых бюджет, состав и амбиции... Да и зачем тогда Эмери рвёт с Антон Виллой, как и Алонсо с Байером
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