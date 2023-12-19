Маурисио Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, трофеи необязательны. Многие топ-тренеры еще не завоевывали их – важно анализировать каждый отдельный проект»

Маурисио Почеттино считает, что трофеи не определяют уровень тренера.

«Нужно оказаться в нужном клубе, в нужный момент, обладать всем, что необходимо для побед. Чтобы быть элитным тренером, завоевывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не выигрывали [титулы] или находятся на пути к этому.

Важно проанализировать каждый отдельный проект и сказать, можете вы продвинуться и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это придаст ему сил, и я действительно верю в этот проект», – сказал главный тренер «Челси».

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