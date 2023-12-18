Форвард «Челси» Джексон о критике: «Меня обсирают, но я счастлив. Я прислушиваюсь не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру»
Форвард «Челси» Николас Джексон ответил на критику в свой адрес.
22-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за лондонский клуб в этом сезоне.
«Все в порядке, это не то, к чему я стремился, но это мой первый сезон, так что я счастлив. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Мне все равно, что говорят люди.
Я должен был забивать больше, потому что упустил несколько моментов. Премьер-лига отличается от Ла Лиги, откуда я перешел. Я пытаюсь адаптироваться.
Это не оправдание. Я стараюсь продолжать работать усерднее и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, я прислушиваюсь к тренеру, который знает футбол лучше, и стараюсь совершенствоваться сам.
Он [Маурисио Почеттино] проводит время со многими молодыми игроками, он он мотивирует меня каждый день. Он говорит, что видел игроков, которые в моем возрасте были хуже меня, а теперь стали именитыми футболистами.
Де Брюйне был здесь, Салах был здесь. У них были трудности, а теперь они являются большими игроками. Они не слушали людей, которые не разбираются в футболе, он [Почеттино] продолжает мне говорить об этом», – сказал Джексон.
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Вообще забавно, что Джексон дал интервью после гола безнадежному Шеффилду в пустые в результате нелепого столкновения защитников, хотя до этого не забивал 4 матча.
Копрофил детектед.
Был вторым после Гудьонсена и Креспо
К сожалению болелы Челси это забывают
Есть ли 2 года у Джексона ?
Пространство для роста есть но нужно много работать.
Да может нынешних игроков Челси недостаточно чтобы бороться за чемпионство, но за 5 место вполне, а уже сейчас 11 очков отрыв.
Я по началу даже защищал аргентинца, но уже пол года прошло, а игры нет, даже проблеска игры нет. Чисто на индивидуальном мастерстве игроков, как в обороне так и в атаке.