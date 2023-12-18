Форвард «Челси» Джексон о критике: «Меня обсирают, но я счастлив. Я прислушиваюсь не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Кевин де Брюйне Мохамед Салах Николас Джексон контент Футбол

Форвард «Челси» Николас Джексон ответил на критику в свой адрес.

22-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за лондонский клуб в этом сезоне. 

«Все в порядке, это не то, к чему я стремился, но это мой первый сезон, так что я счастлив. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Мне все равно, что говорят люди.

Я должен был забивать больше, потому что упустил несколько моментов. Премьер-лига отличается от Ла Лиги, откуда я перешел. Я пытаюсь адаптироваться.

Это не оправдание. Я стараюсь продолжать работать усерднее и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, я прислушиваюсь к тренеру, который знает футбол лучше, и стараюсь совершенствоваться сам.

Он [Маурисио Почеттино] проводит время со многими молодыми игроками, он он мотивирует меня каждый день. Он говорит, что видел игроков, которые в моем возрасте были хуже меня, а теперь стали именитыми футболистами. 

Де Брюйне был здесь, Салах был здесь. У них были трудности, а теперь они являются большими игроками. Они не слушали людей, которые не разбираются в футболе, он [Почеттино] продолжает мне говорить об этом», – сказал Джексон.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тот случай, когда статистика сильно обманчива. В реальности Джексон очень посредственный нападающий и мажет какие-то невероятные моменты, но играет в основе из-за травмы Нкунку, а хет-трик против обескровленного двумя удалениями Тоттенхэма сделал стату приличной.

Вообще забавно, что Джексон дал интервью после гола безнадежному Шеффилду в пустые в результате нелепого столкновения защитников, хотя до этого не забивал 4 матча.
+21
-1
+20
Забил за первую часть сезона больше, чем Хаверц за весь прошлый. Неплохо для того, кого обсирают. 🙂
+16
-5
+11
Ответ DanielCarvalho
Вообще как то не особо слежу за Челси, поэтому когда впервые увидел Джексона на поле,не понимал вообще кто это, как давно он в клубе, сколько ему лет. Но посмотрев пару игр, могу сказать что он мне нравится. Мощный высокий нападающий, при этом довольно таки техничный. Может и обвести, и в подыгрыше сыграть, но немного сыроват еще, а может быть сыгранности не хватает. В любом случае хотелось бы, чтобы он стал как Дрогба для Челси, все данные для этого есть
Мартинес даже лайт версию Дрогба вряд ли когда-то догонит, там пропасть в классе между сильнейшим форвардом в истории Челси и этим парнем.
+6
0
+6
«Меня обсирают, но я счастлив!»

Копрофил детектед.
+4
0
+4
Вообще как то не особо слежу за Челси, поэтому когда впервые увидел Джексона на поле,не понимал вообще кто это, как давно он в клубе, сколько ему лет. Но посмотрев пару игр, могу сказать что он мне нравится. Мощный высокий нападающий, при этом довольно таки техничный. Может и обвести, и в подыгрыше сыграть, но немного сыроват еще, а может быть сыгранности не хватает. В любом случае хотелось бы, чтобы он стал как Дрогба для Челси, все данные для этого есть
+7
-4
+3
Ответ Акира_1
Забил за первую часть сезона больше, чем Хаверц за весь прошлый. Неплохо для того, кого обсирают. 🙂
Озвученные стандарт, знаешь ли, невысок был
+2
0
+2
Ответ DanielCarvalho
Вообще как то не особо слежу за Челси, поэтому когда впервые увидел Джексона на поле,не понимал вообще кто это, как давно он в клубе, сколько ему лет. Но посмотрев пару игр, могу сказать что он мне нравится. Мощный высокий нападающий, при этом довольно таки техничный. Может и обвести, и в подыгрыше сыграть, но немного сыроват еще, а может быть сыгранности не хватает. В любом случае хотелось бы, чтобы он стал как Дрогба для Челси, все данные для этого есть
Дрогба раскачивался 2 года с момента перехода
Был вторым после Гудьонсена и Креспо
К сожалению болелы Челси это забывают
Есть ли 2 года у Джексона ?
+3
-1
+2
Ответ Cearvm
Тот случай, когда статистика сильно обманчива. В реальности Джексон очень посредственный нападающий и мажет какие-то невероятные моменты, но играет в основе из-за травмы Нкунку, а хет-трик против обескровленного двумя удалениями Тоттенхэма сделал стату приличной. Вообще забавно, что Джексон дал интервью после гола безнадежному Шеффилду в пустые в результате нелепого столкновения защитников, хотя до этого не забивал 4 матча.
Он же сказал , что ему все равно , что говорят о нем люди
+2
0
+2
Техника у парня не на высоте. Достаточно быстр, да, но защитников на пространстве не уничтожает. Удары не очень.
Пространство для роста есть но нужно много работать.
+1
0
+1
Вас там с мудриком таких двое :)) а так все верно, будет слушать тренера может научится голову поднимать и смотреть где партнеры
+2
-2
0
Складывается ощущение, что Почеттино просто повезло с Эриксеном в его прайме, просто если в ПСЖ еще можно скинуть на то что Месси, Мбаппе и Неймар задавили авторитетом и помешали выстроить нормальную комбинационную игру, то в Челси таких проблем не должно было быть.
Да может нынешних игроков Челси недостаточно чтобы бороться за чемпионство, но за 5 место вполне, а уже сейчас 11 очков отрыв.
Я по началу даже защищал аргентинца, но уже пол года прошло, а игры нет, даже проблеска игры нет. Чисто на индивидуальном мастерстве игроков, как в обороне так и в атаке.
0
0
0
Очередной неликвид из лол-лиги. Игрок уровня команды второй половины Чемпионшипа в лучшем случае.
0
0
0
Ответ Леван Мкртчян
Мартинес даже лайт версию Дрогба вряд ли когда-то догонит, там пропасть в классе между сильнейшим форвардом в истории Челси и этим парнем.
какой Мартинес?
0
0
0
Ответ Cearvm
Тот случай, когда статистика сильно обманчива. В реальности Джексон очень посредственный нападающий и мажет какие-то невероятные моменты, но играет в основе из-за травмы Нкунку, а хет-трик против обескровленного двумя удалениями Тоттенхэма сделал стату приличной. Вообще забавно, что Джексон дал интервью после гола безнадежному Шеффилду в пустые в результате нелепого столкновения защитников, хотя до этого не забивал 4 матча.
А что показал нкунку ? Два сезона из них три месяца лечился в РэдБулле
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий