Форвард «Челси» Джексон о критике: «Меня обсирают, но я счастлив. Я прислушиваюсь не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру»

Форвард «Челси» Николас Джексон ответил на критику в свой адрес.

22-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за лондонский клуб в этом сезоне.

«Все в порядке, это не то, к чему я стремился, но это мой первый сезон, так что я счастлив. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Мне все равно, что говорят люди.

Я должен был забивать больше, потому что упустил несколько моментов. Премьер-лига отличается от Ла Лиги, откуда я перешел. Я пытаюсь адаптироваться.

Это не оправдание. Я стараюсь продолжать работать усерднее и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, я прислушиваюсь к тренеру, который знает футбол лучше, и стараюсь совершенствоваться сам.

Он [ ] проводит время со многими молодыми игроками, он он мотивирует меня каждый день. Он говорит, что видел игроков, которые в моем возрасте были хуже меня, а теперь стали именитыми футболистами.

Де Брюйне был здесь, был здесь. У них были трудности, а теперь они являются большими игроками. Они не слушали людей, которые не разбираются в футболе, он [Почеттино] продолжает мне говорить об этом», – сказал .

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