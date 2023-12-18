Почеттино о Кубке лиги: «Трофеи – приоритет «Челси», мы ставим перед собой эту цель. Против «Ньюкасла» будет трудно, проход дальше нужно заслужить»

Маурисио Почеттино назвал завоевание Кубка английской лиги целью «Челси».

Завтра «синие» сыграют с « » в рамках 1/4 финала.

«Это важное соревнование, которое было одной из наших целей и остается ей до сих пор. Завтра предстоит важная игра, и нам предстоит встретиться с отличной командой. Конечно, я хочу выиграть трофей здесь, в Англии, с «Челси», если у нас будет такая возможность. Мое желание – побеждать, и это возможно.

Мы должны уважать наших соперников, против «Ньюкасл» будет трудно, и мы должны заслужить выход [в следующую стадию]».

О важности трофеев

«Это больше значит для болельщиков, чем для нас. Это важно, потому что мы хотим приносить пользу клубу и болельщикам. Выиграть трофей важно.

В « » завоевание трофеев – это приоритет, поэтому мы думаем об этом и ставим перед собой цели. Завтра мы должны бороться и быть готовыми приблизиться к завоеванию титула. Нужно бороться, быть агрессивными, как в нашей последней игре, совершенствоваться и бороться за каждый мяч», – сказал главный тренер «Челси».

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