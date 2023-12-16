Почеттино о «Челси»: «Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы скажете: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино убежден, что добьется успеха с «Челси».

«Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах, и находится ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю».

В пяти последних матчах у команды одна победа и три поражения.

– Как бы вы описали опыт работы с «Челси»? Разочаровывающий?

– Нет. Это восхитительно. Я уже знаю, что значит брать трофеи. В «Тоттенхэме» все говорили: «Вам нужно выиграть». Я уже выигрывал в Париже, окей. Теперь я думаю, как воодушевляет этот проект. Мы знали, что будет сложно. Учитывая обстоятельства, стало еще сложнее. Это неожиданные обстоятельства, с которыми ты всегда можешь столкнуться. Но их должно быть не так много.

Как мы страдаем спустя пять или шесть месяцев. Это вызов. Думаю, это очень хорошо для нас, даже если я расстроен и чувствую себя плохо, потому что, конечно, мы хотим быть в другом положении. Это вызов, и мы собираемся вернуться, мы собираемся бороться. Думаю, ситуация такого типа позволит создать пять различных вариантов, сделать тренерский штаб более умным, развить его.

Это мощнейший вызов, но я действительно верю, что мы добьемся успеха. Это вопрос времени, и иногда это время есть. Главное – быть терпеливым и верить в то, что мы делаем. Конечно, самое трудное в футболе – продолжать верить, когда не получаешь желаемого результата.

– Нехватка времени – это тоже проблема?

– Конечно, для меня это не проблема. Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы можете сказать: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший. Я знаю, что делаю, мне 51 год, – сказал Почеттино.

«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

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16 комментариев
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Вспоминается Джигурда с его криком : Я НАР МАЛЬ НЫЙ
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+20
А при Почеттино всё будет зашибись
Там всё будет в атаку, там всё будет в кайф
И всё будет скоро, надо только подождать
Там наверное вообще не надо будет проиграть...
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+13
Лимоны не могут подвести.
+5
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Обнюхался своих лимонов и понесло...
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я уже знаю что такое брать трофеи
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Если честно, из уст Почеттино при всём к нему уважении, это звучит как "я знаю как спать с женщинами и соблазнять их"......после первой же ночи с одной единственной девушкой. Ну учитывая сколько он там трофеев успел взять (ну давайте будем честны, взять чемпионат и кубок с ПСЖ во Франции, это не то чтобы прям очень тяжело))
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Если отсутствие результатов вполне объяснимо, то отсутствие прогресса в игре ( не нужно говорить о травмированных) явный косяк Поча
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Рад и удивлен, что на Поча нет давления со стороны руководства.
Это правильный подход. Нужно дать ему этот и следующий сезон, минимум. Уверен, он построит команду.
Нет смысла менять тренеров сейчас, как в прошлые годы. У команды пока нет костяка, соотвественно любому тренеру придется начинать все сначала.
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Я знаю, что я ничего не знаю (Сократ)
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У нынешнего «Челси» с нынешним Почеттино и даже с его неумолимой верой - уже нет ни времени ни успеха…
Абрамович такого-бы не допустил.
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Ни чего не спрашивайте, я знаю что делаю, мне 51 год.)))
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Ну да , не вылететь в Чемпионшип - точно успех для середняка!
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Ну звучит кстати как бред какого то психа или инфоцыгана
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Конечно ты не сумасшедший, а теперь скушай лимончик, успокойся..
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Я тоже думаю что всё у них будет хорошо и они добьются успеха в поставленной цели(сохранят прописку в АПЛ, в этом сезоне как минимум)
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"Я уже выигрывал в Париже, окей."

Понятно, человек явно пресытился десятками титулов, выигранных в напряженной борьбе.
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