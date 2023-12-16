Почеттино о «Челси»: «Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы скажете: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший»

Маурисио Почеттино убежден, что добьется успеха с «Челси».

«Челси» занимает 12-е место в таблице , набрав 19 очков в 16 матчах, и находится ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю».

В пяти последних матчах у команды одна победа и три поражения.

– Как бы вы описали опыт работы с «Челси»? Разочаровывающий?

– Нет. Это восхитительно. Я уже знаю, что значит брать трофеи. В «Тоттенхэме» все говорили: «Вам нужно выиграть». Я уже выигрывал в Париже, окей. Теперь я думаю, как воодушевляет этот проект. Мы знали, что будет сложно. Учитывая обстоятельства, стало еще сложнее. Это неожиданные обстоятельства, с которыми ты всегда можешь столкнуться. Но их должно быть не так много.

Как мы страдаем спустя пять или шесть месяцев. Это вызов. Думаю, это очень хорошо для нас, даже если я расстроен и чувствую себя плохо, потому что, конечно, мы хотим быть в другом положении. Это вызов, и мы собираемся вернуться, мы собираемся бороться. Думаю, ситуация такого типа позволит создать пять различных вариантов, сделать тренерский штаб более умным, развить его.

Это мощнейший вызов, но я действительно верю, что мы добьемся успеха. Это вопрос времени, и иногда это время есть. Главное – быть терпеливым и верить в то, что мы делаем. Конечно, самое трудное в футболе – продолжать верить, когда не получаешь желаемого результата.

– Нехватка времени – это тоже проблема?

– Конечно, для меня это не проблема. Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы можете сказать: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший. Я знаю, что делаю, мне 51 год, – сказал Почеттино.

«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

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