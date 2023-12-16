Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Доволен игрой «Юве». Но когда ты должен убить соперника, нужно делать это»

Теги Ювентус серия А Италия Дженоа Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил ничью с «Дженоа» (1:1) в Серии А.

«Команда показала хороший футбол, но играть против такого «Дженоа» было нелегко. Нам нужно расти, ведь чтобы оставаться наверху, надо набирать очки и быть более эффективными. Когда ты должен убить соперника, нужно делать это. Когда есть голевые моменты, надо забивать.

Мы взяли важное очко, будем продолжать удачную серию («Юве не проигрывает 11 матчей подряд – прим. Sports.ru). Теперь нужно готовиться к матчу с «Фрозиноне». Я доволен игрой», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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