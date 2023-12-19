Никита Кривцов: «Я всегда в наушниках, с музыкой. За год больше 10 тысяч минут наберется, думаю – еще не смотрел»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс музыка Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов признался, что тратит много времени на прослушивание музыки.

 «Рэп занимает намного большую часть в жизни, думаю, чем хотелось бы. Еще не смотрел, сколько слушал музыку на протяжении года.

Я всегда в наушниках, всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут», – сказал полузащитник «Краснодара».

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8 комментариев
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А я вот на аудиокниги подсел. Весь властелин колец прослушал.
Потом аудиокнигу Клима Жукова Опасные земли, а сейчас Полари Романа Суржикова. Книги скорее на любителя, но уж больно нравится озвучка Кирилла Головина, с ним бы и телефонный справочник слушал.
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10 тысяч минут рэпа в год... Боюсь представить, что у него автоматически крутится в голове.
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Ответ Peter Parker
А я вот на аудиокниги подсел. Весь властелин колец прослушал. Потом аудиокнигу Клима Жукова Опасные земли, а сейчас Полари Романа Суржикова. Книги скорее на любителя, но уж больно нравится озвучка Кирилла Головина, с ним бы и телефонный справочник слушал.
Головин топ. Всего ведьмака Сапковского у него прослушал. Советую
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Ну и хорошо
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Я слушаю музыку и подкасты/аудиокниги только в пути. Ну и за рутинной работой. Около часа-двух в день. И у меня 22 000 минут за год.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Головин топ. Всего ведьмака Сапковского у него прослушал. Советую
Спасибо. Ведьмака только по играм знаю, книги в планах имеются)
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Ответ Peter Parker
А я вот на аудиокниги подсел. Весь властелин колец прослушал. Потом аудиокнигу Клима Жукова Опасные земли, а сейчас Полари Романа Суржикова. Книги скорее на любителя, но уж больно нравится озвучка Кирилла Головина, с ним бы и телефонный справочник слушал.
Тоже на аудиокниги подсел. Уже года два как. И бегать стало не скучно, и в зал ходить. Но я больше по литрпг, риалрпг и прочей фантастике. За последний год ни одного фильма или сериала не посмотрел в итоге!
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Ответ Cearvm
10 тысяч минут рэпа в год... Боюсь представить, что у него автоматически крутится в голове.
да это всего лишь полчаса в день, даже 27 минут
7 раз Гэнгста Пэрэдайс на репите
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