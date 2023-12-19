Никита Кривцов: «Я всегда в наушниках, с музыкой. За год больше 10 тысяч минут наберется, думаю – еще не смотрел»
Никита Кривцов признался, что тратит много времени на прослушивание музыки.
«Рэп занимает намного большую часть в жизни, думаю, чем хотелось бы. Еще не смотрел, сколько слушал музыку на протяжении года.
Я всегда в наушниках, всегда с музыкой. Думаю, наберется даже больше десяти тысяч минут», – сказал полузащитник «Краснодара».
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Потом аудиокнигу Клима Жукова Опасные земли, а сейчас Полари Романа Суржикова. Книги скорее на любителя, но уж больно нравится озвучка Кирилла Головина, с ним бы и телефонный справочник слушал.
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