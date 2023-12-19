Вратаря «ПСЖ» Летелье и его семью ограбили: им угрожали ножами, жену ударили по лицу. 3 из 4 нападавших задержали
Вратарь «ПСЖ» Александр Летелье подвергся ограблению в собственном доме.
Происшествие произошло около двух часов ночи, в ночь с понедельника на вторник. Летелье и его жена проснулись от звука сигнализации, сообщившей о проникновении во двор.
Пострадавшие сразу же вызвали полиции, но четверо грабителей успели проникнуть в дом и начали угрожать футболисту, его жене и двух детям (2 года и 6 лет) ножами. Преступники потребовали отдать им деньги и украшения, жену Летелье ударили по лицу.
Полиция арестовала трех из четырех нападавших, они помещены под стражу. Один из полицейских получил травму колена. У преступников (одному из 21 год, двум другим – 16) обнаружили украденные из дома вещи.
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Значит им норм пусть развлекаются