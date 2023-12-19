Вратаря «ПСЖ» Летелье и его семью ограбили: им угрожали ножами, жену ударили по лицу. 3 из 4 нападавших задержали

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Александр Летелье Футбол

Вратарь «ПСЖ» Александр Летелье подвергся ограблению в собственном доме.

Происшествие произошло около двух часов ночи, в ночь с понедельника на вторник. Летелье и его жена проснулись от звука сигнализации, сообщившей о проникновении во двор.

Пострадавшие сразу же вызвали полиции, но четверо грабителей успели проникнуть в дом и начали угрожать футболисту, его жене и двух детям (2 года и 6 лет) ножами. Преступники потребовали отдать им деньги и украшения, жену Летелье ударили по лицу.

Полиция арестовала трех из четырех нападавших, они помещены под стражу. Один из полицейских получил травму колена. У преступников (одному из 21 год, двум другим – 16) обнаружили украденные из дома вещи.

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26 комментариев
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нужно больше южан в Париже
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Ответ Поцелуй Оздоева
В России наибольшее количество мусульман в Европе, если что)
больше, чем в Турции?
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Жесть конечно в Европе грабят. Одних футболистов каждый день по несколько человек. Сколько тех кто в новости не попадает?!
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Цвет кожи, национальность и вероисповедание преступников не уточняются.
+7
-3
+4
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Прогрессивная европа, че уж там. Главное либерастам не перепутать методички
Про кущевку слышал когда-нибудь?
+6
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а если сделать фото преступников картина Малевича будет?
+3
0
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Ответ Поцелуй Оздоева
Комментарий скрыт
и Россия в Азии
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-1
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Ответ Поцелуй Оздоева
Комментарий скрыт
и в Европе, и в Азии
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0
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Только летом Доннаруму вместе с семьей чуть не порезали в своем же доме. Но никто ничего не делает для обеспечения безопасности
Значит им норм пусть развлекаются
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Как так можно в цивилизованном обществе толерантных демократов?
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Тоже мне новость... Даже мы, жители России, не удивляемся тому, что происходит в Париже....
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Ответ Поцелуй Оздоева
В России наибольшее количество мусульман в Европе, если что)
а причем тут мусульмане? речь о черных. у мусульман, воровать это грех. редкость если мусульмане станут воровать... а вот для черных, это традция
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Ответ Гуркюфф
Всегда удивляюсь на что надеяться такие умники
надеЮтся на ТСя )
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в этом плане идеально в США, залезли домой - расхерачиваешь им бошки дробовиком и ничего тебе не будет
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Абсолютная норма жизни для Европы и США. Страны 3-го мира с оберткой псевдодемократии.
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Ответ Killiannnn
Ставлю на белое (славяне)
Слишком мелко для белых , без жертв да и денег немного у пострадавших
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Ответ Гуркюфф
Всегда удивляюсь на что надеяться такие умники
когда писал коммент надеюсь не получил травму?
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Прогрессивная европа, че уж там. Главное либерастам не перепутать методички
Если вбить в поиске "российского футболиста ограбили", то можно найти десятки подобных случаев. И это учитывая, что у нас такое пытаются скрыть. Так что преступники промышляют во всём мире, даже в Исландии барашку могут украсть раз в год
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Ответ Гоп-стоп
Абсолютная норма жизни для Европы и США. Страны 3-го мира с оберткой псевдодемократии.
А где хорошо жить? Посоветуйте
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Ответ neuner
в этом плане идеально в США, залезли домой - расхерачиваешь им бошки дробовиком и ничего тебе не будет
Идеально, ага. Злодеи тоже знают, что, проникнув в жилище, есть неиллюзорный шанс получить пулю в лоб, поэтому жертвам не тумаков дают по башке, а убивают на месте, пока те не успели опомниться.
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