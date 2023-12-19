Экс-игрок «ПСЖ» Омар да Фонсека пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ

Теги ПСЖ Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА телевидение Футбол

Экс-игрок «ПСЖ» Омар да Фонсека уверен в том, что клуб пройдет «Сосьедад» в ЛЧ.

Команды сыграют на стадии 1/8 финала. В двух предыдущих сезонах парижане выбывали из Лиги чемпионов на этой стадии, проиграв «Баварии» в этом году и «Реалу» в прошлом. 

«Очень хороший жребий. Великолепно. Выпал «Реал Сосьедад», и мы должны сделать все возможное.

Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не пройдем «Сосьедад», то я выступлю на телевидении полностью обнаженным», – сказал 64-летний эксперт beIN Sports.

Аргентинец выступал за «ПСЖ» в сезоне-1985/86 и стал чемпионом Франции вместе с клубом. 

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18 комментариев
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А он может вместо себя внучку прислать?
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
По меньше смотри Рен Тв и больше закусывай
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Вот же эксгибиционист!
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Теперь Сосьедаду придётся поддаваться, чтобы пожалеть французских зрителей )
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Кому это надо, кроме него?
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Семак,пожалуйста,только молчи.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
тебе когда интернет отключат?
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У него есть все шансы опростоволоситься. Единственное, что пугает, что у команды Иманьоля короткая скамейка и главное чтобы лидеры были здоровы и тогда Сосьедад точно даст серьезный бой Парижу.
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
португелец быдло
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Всей душой за Сан-Себастьян
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а усы сбреет?
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Ответ corazón blanco
У него есть все шансы опростоволоситься. Единственное, что пугает, что у команды Иманьоля короткая скамейка и главное чтобы лидеры были здоровы и тогда Сосьедад точно даст серьезный бой Парижу.
до февраля все может перевернуться, и если условно Сосьедадовский прессинг куда то исчезнет, то да шансы Парижа возрастут в разы, но пока Сосьедад сейчас это тот же Ньюкасл, сороки тоже мегапрессингом задавали Париж
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Эх, ну и зря!
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Эхх, жаль, что это не какая-нибудь топ-дива.
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ох уж этот старый извращенец.
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Комментарий удален модератором
Хорошо стимулирует Соседад, футболисты поржут после выхода в 1/4
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
а разве шейх и Мбаппе не были в ПСЖ когда там играл Месси?
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