Экс-игрок «ПСЖ» Омар да Фонсека уверен в том, что клуб пройдет «Сосьедад» в ЛЧ.

Команды сыграют на стадии 1/8 финала. В двух предыдущих сезонах парижане выбывали из Лиги чемпионов на этой стадии, проиграв «Баварии» в этом году и «Реалу» в прошлом.

«Очень хороший жребий. Великолепно. Выпал « », и мы должны сделать все возможное.

Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не пройдем «Сосьедад», то я выступлю на телевидении полностью обнаженным», – сказал 64-летний эксперт beIN Sports.

Аргентинец выступал за « » в сезоне-1985/86 и стал чемпионом Франции вместе с клубом.

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