Жоан Лапорта: «Барсе» нужно постараться выиграть все турниры. Думаю, у конкурентов в Ла Лиге будет спад, а мы будем прогрессировать»

Президент «Барселоны» верит, что клуб сможет выиграть титулы в этом сезоне.

«Если мы не выиграем титулов в этом сезоне, придется принимать решения, те, которые нужны клубу, на основе того, что было сделано. Но мы до сих пор участвуем во всех турнирах. Мы стремимся побеждать во всех соревнованиях, во всех, в которых участвуем. Впереди у нас Кубок и Суперкубок Испании.

Мы отстаем от лидера , но идем третьими. Важно то, как все закончится. На данный момент у нас спад, а наши прямые конкуренты держат темп. Но я думаю, что и у них будет спад, а мы будем прогрессировать, потому что восстановились несколько важных для команды игроков.

Мои ожидания не изменились: нужно постараться выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Я сохраняю оптимизм», – сказал .

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