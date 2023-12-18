Жоан Лапорта: «Барсе» нужно постараться выиграть все турниры. Думаю, у конкурентов в Ла Лиге будет спад, а мы будем прогрессировать»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта Суперкубок Испании Футбол

Президент «Барселоны» верит, что клуб сможет выиграть титулы в этом сезоне.

«Если мы не выиграем титулов в этом сезоне, придется принимать решения, те, которые нужны клубу, на основе того, что было сделано. Но мы до сих пор участвуем во всех турнирах. Мы стремимся побеждать во всех соревнованиях, во всех, в которых участвуем. Впереди у нас Кубок и Суперкубок Испании.

Мы отстаем от лидера Ла Лиги, но идем третьими. Важно то, как все закончится. На данный момент у нас спад, а наши прямые конкуренты держат темп. Но я думаю, что и у них будет спад, а мы будем прогрессировать, потому что восстановились несколько важных для команды игроков.

Мои ожидания не изменились: нужно постараться выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Я сохраняю оптимизм», – сказал Жоан Лапорта.

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14 комментариев
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однозначно все,еще и турнир по керлингу заодно выиграйте)
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Лапорте лучше искать новый рычаг
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Лапорта реально дверью прищемленный
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Есть у Барселоны, к сожалению, некий комплекс исключительности: желательно, чтобы у руля клуба был некто, впитавший в себя дух Барселоны, прошедший через её систему и мечтающий возродить футбол Пепа. Поэтому, по сравнению с другими топ-клубами, сине-гранатовые крайне редко прибегают к тому, чтобы пригласить тренера с приставкой топ-. Но не исключаю, что дело может быть в простой экономии денежных средств.
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А в ЛЧ вообще все от бчк в страхе разбегутся))
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Заявка на требл)
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Я так думаю это намек на увольнения хави
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они там в Барсе жывут в какой то другой реальности
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В каком мире он живёт???
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Лапорта много дичи несет и часто
Но действительно, часто бывает, у кого хорошая осень-начало зимы, затем спад в важную часть весны
И наоборот

С другой стороны, у Реала и Ливерпуля/Арсенала(еэк примеру) победы есть, но не сказать, что прям мега игра
Поэтому должны более ровно пройти сезон
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