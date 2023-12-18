Дом де Брюйне в Бельгии ограбили в субботу, проникнув на 2-й этаж по стремянке. Жена хавбека «Сити» обратилась в полицию
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал жертвой ограбления.
По информации HLN, в прошедшую субботу преступники проникли в дом де Брюйне в пригороде Хесден-Золдера в Бельгии – утверждается, что в этот момент на вилле никого не было.
В полицию об ограблении заявила жена де Брюйне Мишель Лакруа. По сообщениям прокуратуры провинции Лимбург, преступники проникли в дом через второй этаж при помощи стремянки. На данный момент установить личности преступников и оценить ущерб не удалось – предположительно, из дома были украдены ювелирные изделия.
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