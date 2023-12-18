Дом де Брюйне в Бельгии ограбили в субботу, проникнув на 2-й этаж по стремянке. Жена хавбека «Сити» обратилась в полицию

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу происшествия Кевин де Брюйне Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал жертвой ограбления.

По информации HLN, в прошедшую субботу преступники проникли в дом де Брюйне в пригороде Хесден-Золдера в Бельгии – утверждается, что в этот момент на вилле никого не было.

В полицию об ограблении заявила жена де Брюйне Мишель Лакруа. По сообщениям прокуратуры провинции Лимбург, преступники проникли в дом через второй этаж при помощи стремянки. На данный момент установить личности преступников и оценить ущерб не удалось – предположительно, из дома были украдены ювелирные изделия.

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4 комментария
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Дзюба пригодился
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Там же на западе высочайший уровень жизни
Неужели кому-то не хватает на жизнь 🤷
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это Куртуа сделал
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а не нужно столько домов иметь :))
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