Дом де Брюйне в Бельгии ограбили в субботу, проникнув на 2-й этаж по стремянке. Жена хавбека «Сити» обратилась в полицию

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал жертвой ограбления.

По информации HLN, в прошедшую субботу преступники проникли в дом де Брюйне в пригороде Хесден-Золдера в Бельгии – утверждается, что в этот момент на вилле никого не было.

В полицию об ограблении заявила жена де Брюйне Мишель Лакруа. По сообщениям прокуратуры провинции Лимбург, преступники проникли в дом через второй этаж при помощи стремянки. На данный момент установить личности преступников и оценить ущерб не удалось – предположительно, из дома были украдены ювелирные изделия.

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