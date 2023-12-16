Дом Кейта Бальде ограбили в Испании. Злоумышленники заперли мать игрока «Спартака» в комнате и вскрыли сейф

Теги Спартак премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига происшествия Кейта Бальде Футбол

Неизвестные ограбили дом Кейта Бальде в Испании.

28-летний нападающий играет за «Эспаньол» на правах аренды из «Спартака» и живет в каталонском Ареньс-де-Мар. 

По информации El Caso, дом футболиста был ограблен, когда там находилась его мать. Три человека в капюшонах и перчатках вошли в дом и заставили ее подняться вместе с ними на второй этаж. Там злоумышленники вскрыли сейф и забрали несколько дорогих вещей – в частности, часы Бальде. 

После этого они заперли женщину в комнате и скрылись. Она смогла выбраться на улицу и попросить соседей о помощи, те вызвали полицию. Футболиста и его спутницы в момент происшествия не было дома, они вернулись позже – родственники сообщили им о случившемся. 

Представители правоохранительных органов провели осмотр местности. Одно из направлений расследования, которое рассматривает полиция, – это возможность того, что воры являются частью банды, которая путешествует по Европе и специализируется на подобных грабежах. Отмечается, что преступники разговаривали по-испански с восточным акцентом. 

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33 комментария
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В Москве давно уже безопасней, чем в Европе
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Ну, а что он хотел, уехав из безопасной россии, в этот, третий мир....
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Лапорта, Хави и Деку(Трус, Балбес и бывалый)
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Ответ savik-A.M.
Дзюба в отпуске развлекается ?))(
Ещё видео успел снять. И не туда отправил ))))
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в пердиве на лавке сидит, каких только топарей не привозят спартаковские эффективные манагеры)
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий скрыт
что гугл в помощь? опять левачок боится признать, что в Европе нет безопасности)
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Что-то в этой жизни стабильно.
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Ответ red hikkikomori
Лапорта, Хави и Деку(Трус, Балбес и бывалый)
Ахахаха, отлично
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Албанские top-бригады, главные специалисты по тяжким и особо тяжким на Юге Европы. Вплоть до работорговли из стран Юго-Восточной Азии, через портовый город Неаполь, где у них крепчайшие завязки с местными (неаполитанскими) профессиональными союзами.
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Прекрасная Европа. Прекрасная.
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Ответ 6tspey7tb5
Ещё видео успел снять. И не туда отправил ))))
зареме ?)
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
гугл открой бобёр:)))
мне достаточно спортса, чтобы читать каждый месяц новости как грабят футболистов в Европе) Даже гуглить и искать ничего не надо, давай остужайся, соевичок)
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Ответ Христиан Юла
Албанские top-бригады, главные специалисты по тяжким и особо тяжким на Юге Европы. Вплоть до работорговли из стран Юго-Восточной Азии, через портовый город Неаполь, где у них крепчайшие завязки с местными (неаполитанскими) профессиональными союзами.
Это стереотипы. Албанцы уже давно имеют хорошую репутацию в Европе, я отдыхал два раза в их стране. Очень понравилось и люди классные.
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Ответ Итачи Учиха
Это однозначно сделали коренные испанцы. А каждый, кто посмеет подумать на выходцев из африканских/арабских стран, будет обвинен в предвзятости, назван белокожим гетеросексуалом и лишенным всех социальных прав. Да здравствует справедливость!
Албанцы это, тут же недавно всплывал какой-то перец из их главных и говорил, что его банда специализируется на обносе хат ногомячистов.
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Ответ Slavnov
Ну, а что он хотел, уехав из безопасной россии, в этот, третий мир....
Скорее наоборот)
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Кто там сегодня в новостях о Черышеве восхищался уровнем цивилизованности а Испании? 😁
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А шутки про Дзюбу уже были ? А то я тут накопил
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Лапорта все еще пытается собраться деньги для Барселоны
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Или там орудуют свои и футболисты потом страховку забирают или они ничему не учатся, столько домов срезали
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Дзюба в отпуске развлекается ?))(
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