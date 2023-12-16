Дом Кейта Бальде ограбили в Испании. Злоумышленники заперли мать игрока «Спартака» в комнате и вскрыли сейф

Неизвестные ограбили дом Кейта Бальде в Испании.

28-летний нападающий играет за «Эспаньол» на правах аренды из «Спартака» и живет в каталонском Ареньс-де-Мар.

По информации El Caso, дом футболиста был ограблен, когда там находилась его мать. Три человека в капюшонах и перчатках вошли в дом и заставили ее подняться вместе с ними на второй этаж. Там злоумышленники вскрыли сейф и забрали несколько дорогих вещей – в частности, часы Бальде.

После этого они заперли женщину в комнате и скрылись. Она смогла выбраться на улицу и попросить соседей о помощи, те вызвали полицию. Футболиста и его спутницы в момент происшествия не было дома, они вернулись позже – родственники сообщили им о случившемся.

Представители правоохранительных органов провели осмотр местности. Одно из направлений расследования, которое рассматривает полиция, – это возможность того, что воры являются частью банды, которая путешествует по Европе и специализируется на подобных грабежах. Отмечается, что преступники разговаривали по-испански с восточным акцентом.

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