Кассьерра – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. У него 4 гола в 4 матчах на этом отрезке

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Матео Кассьерра Андрей Мостовой Вендел Футбол

Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре.

Болельщики сине-бело-голубых выбрали колумбийского форварда игроком месяца. 2-е место в голосовании занял Андрей Мостовой, на 3-й позиции расположился Вендел.

В ноябре и декабре Кассьерра принял участие в 4 матчах «Зенита» в Мир РПЛ. Форвард забивал в каждом из этих матчей – на его счету 4 гола на этом отрезке. Его подробная статистика – здесь.

Ранее Кассьерра был включен в число претендентов на приз Winline игроку месяца в РПЛ в ноябре-декабре.

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3 комментария
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Кас в этом году чуть ли не каждый месяц признаётся лучшим)
Какое Преображение 🔥
+4
-1
+3
Ответ Vićtor Diaź
Кас в этом году чуть ли не каждый месяц признаётся лучшим) Какое Преображение 🔥
Да, удивил очень многих!
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