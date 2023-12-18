Кассьерра – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. У него 4 гола в 4 матчах на этом отрезке

Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре.

Болельщики сине-бело-голубых выбрали колумбийского форварда игроком месяца. 2-е место в голосовании занял , на 3-й позиции расположился .

В ноябре и декабре Кассьерра принял участие в 4 матчах « » в Мир . Форвард забивал в каждом из этих матчей – на его счету 4 гола на этом отрезке. Его подробная статистика – здесь.

Ранее Кассьерра был включен в число претендентов на приз Winline игроку месяца в РПЛ в ноябре-декабре.

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