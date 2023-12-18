В автобус «МЮ» бросили бутылку по дороге на «Энфилд», повредив одно из стекол. «Ливерпуль» осудил инцидент

В автобус «МЮ» бросили бутылку перед матчем с «Ливерпулем».

Вчера «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде» в рамках 17-го тура .

Как сообщает ESPN, по дороге на стадион перед матчем в один из двух автобусов «МЮ» бросили стеклянную бутылку. В результате было повреждено одно из стекол. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

« » осудил поведение болельщиков в официальном заявлении.

«Нам известно о видеозаписи, распространяющейся в интернете, и мы работаем с полицией Мерсисайда, чтобы провести полное расследование и установить виновных.

Любые лица, признанные виновными, в полной мере столкнутся с санкциями клуба», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

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