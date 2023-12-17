Невилл удивлен «Энфилдом»: «Худшая атмосфера в матче «Ливерпуль» – «МЮ». Это были самые тихие трибуны»

Гари Невилл удивлен атмосферой на стадионе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в матче 17-го тура .

«Худшая атмосфера, которую я когда-либо видел на « » во время матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Я всегда хвалил болельщиков « », но это были самые тихие трибуны.

Думаю, что перед игрой была некоторая самоуверенность, когда люди носили рождественские свитера с надписью «7:0» и все такое прочее!», – сказал бывший футболист « » .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре