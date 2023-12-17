Невилл удивлен «Энфилдом»: «Худшая атмосфера в матче «Ливерпуль» – «МЮ». Это были самые тихие трибуны»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл удивлен атмосферой на стадионе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в матче 17-го тура АПЛ.

«Худшая атмосфера, которую я когда-либо видел на «Энфилде» во время матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Я всегда хвалил болельщиков «Ливерпуля», но это были самые тихие трибуны.

Думаю, что перед игрой была некоторая самоуверенность, когда люди носили рождественские свитера с надписью «7:0» и все такое прочее!», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

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13 комментариев
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Ну а чего орать, голов не было, опасные моменты можно по пальцам одной руки пересчитать.
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Вспоминается матч МЮ-Бернли на ОТ когда на ОТ было слышно=Бернли Бернли ухахахах
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Ответ Today I feel Qatari
Типичный вечер на туристическом энфилде, чего Гари вообще ожидал
О да, каждый человек в мире хотя бы раз мечтает попасть в Нью Йорк, Париж и Ливерпуль
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Может у них опять какая-то акция была?
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Типичный вечер на туристическом энфилде, чего Гари вообще ожидал
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Так они давно такие, страсти нет на трибунах
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Невиллу приходится переобуваться в срочном порядке после игры, до игры был одним из тех, кто набрасывал 💩на МЮ, впрочем ничего нового))
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Вечер удивлений для Невила)
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Потому что играл Ливерпуль, на самом деле, паршиво. Бегали, старались, но все суетливо, дёргано. Нуньес, как олицетворение. Бежит, глаза по 5 рублей, а толку никакого. Болельщиков не проведешь. Энфилд привык к разумному, высококачественному футболу.
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