Невилл удивлен «Энфилдом»: «Худшая атмосфера в матче «Ливерпуль» – «МЮ». Это были самые тихие трибуны»
Гари Невилл удивлен атмосферой на стадионе «Ливерпуля».
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в матче 17-го тура АПЛ.
«Худшая атмосфера, которую я когда-либо видел на «Энфилде» во время матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».
Я всегда хвалил болельщиков «Ливерпуля», но это были самые тихие трибуны.
Думаю, что перед игрой была некоторая самоуверенность, когда люди носили рождественские свитера с надписью «7:0» и все такое прочее!», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
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