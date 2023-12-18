Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры «Ливерпуля» и «МЮ»: «Из-за тебя мы сыграли полчаса». Вратарь улыбнулся в ответ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Андре Онана Футбол

Вирджил ван Дейк высказал претензии Андре Онана после матча «Ливерпуля» и «МЮ».

Команды сыграл вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ.

По информации Talksport, после игры капитан мерсисайдцев подошел к вратарю манкунианцев и сказал: «Из-за тебя мы сыграли лишь получасовой матч».

Онана не стал отвечать и только улыбнулся после реплики ван Дейка.

Daily Mail отмечает, что недовольство защитника и болельщиков «Ливерпуля» вызвало то, что Онана долго исполнял удары от ворот.

Ван Дейк про 0:0 с «МЮ»: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы»

«МЮ» выжил на «Энфилде». При 34 ударах «Ливерпуля» и рекорде по выносам

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26 комментариев
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Ну правильно, когда нечего предъявить по факту игры из-за тащерства в отдельно взятом матче - докапываются до мелочей, чего угодно, лишь бы уколоть
и вывести из себя. Если бы Онана так топово весь сезон играл, а не отрывками - цены бы ему не было.
+47
-13
+34
Забавно наблюдать, как все «уважение» Ливерпуля перед дерби закончилось после матча, тут и Ван Дейк И Клопп все пытаются чем-то уколоть.
+34
-10
+24
Ответ Black Phoenix
Ну правильно, когда нечего предъявить по факту игры из-за тащерства в отдельно взятом матче - докапываются до мелочей, чего угодно, лишь бы уколоть и вывести из себя. Если бы Онана так топово весь сезон играл, а не отрывками - цены бы ему не было.
Он несколько раз мяч в руки поймать не смог и защите пришлось подчищать, и тупо выносил куда попало в большинстве случаев - это топовая игра? Или для Онаны пара сейвов при ударах по центру - это уже топ?
+16
-5
+11
Ответ Black Phoenix
Ну правильно, когда нечего предъявить по факту игры из-за тащерства в отдельно взятом матче - докапываются до мелочей, чего угодно, лишь бы уколоть и вывести из себя. Если бы Онана так топово весь сезон играл, а не отрывками - цены бы ему не было.
да где там топовсть то??? смешные вы
во всех спасениях игроки Ливерпуля сами главные лица, т.к. не били в угол , а в ровно по центру где стояло это недоразумение
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Ответ QWertY
Онана в ответ на слова Ван Дика улыбнулся и показал свой дик
В этот момент Лукаку махал с трибуны.
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Ответ Yapyapo
Забавно наблюдать, как все «уважение» Ливерпуля перед дерби закончилось после матча, тут и Ван Дейк И Клопп все пытаются чем-то уколоть.
Как теперь Ливерпулю плохо будет без твоего уважения )
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Ответ добрый грек
В этот момент Лукаку махал с трибуны.
причем из Рима
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Ван Дейк Онане: Из-за тебя мы сыграли полчаса

*Жерар Пике поставил "Нравится" длительности матча*
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Ответ ko5t1k1330
Он несколько раз мяч в руки поймать не смог и защите пришлось подчищать, и тупо выносил куда попало в большинстве случаев - это топовая игра? Или для Онаны пара сейвов при ударах по центру - это уже топ?
Ну, выносил он неточно потому что был постоянно под прессингом, как Клопп сказал - «лучший прессинг ливерных в сезоне». Ловил он больше чем топовые вратари, там где он выбивал кулаками была игра на выходе и ему приходилось толкаться с соперниками. Давид кстати в такие моменты обычно не выходил. Всяко лучше Кариуса, или у ливерных память короткая?
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Онана отлично отыграл матч. Жалко, что не всегда так топово защищает ворота.
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"Башкой в угол попадать научись", парировал камерунец
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Что этот голландец себе позволяет?
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У автора заголовка проблемы с русским языком. Прочитав "Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры" можно понять, что время тянулось после игры. В нормальном варианте нужно "После игры Ван Дейк...."
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Онана Ван Дейку: Вирджил, мало попасть по мячу, надо еще промахнуться мимо вратаря
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ван дейк обвинил онана в том, что он сделал один сейв в матче.
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Ответ Andrey Maximkin
причем из Рима
Тем временем бывший сказуер в Милане тоже не стоял в сторонке
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Жалуются, что много играют, устают. Спасибо бы сказал по голландски, хотя его камерунец не понял бы и тоже улыбнулся!
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Ответ ko5t1k1330
Он несколько раз мяч в руки поймать не смог и защите пришлось подчищать, и тупо выносил куда попало в большинстве случаев - это топовая игра? Или для Онаны пара сейвов при ударах по центру - это уже топ?
Типичный непредвзятый спортс. Матч, в котором вратарь сыграл на ноль при 30+ ударах и 8 сейвах это провал.
Мне кажется если Онана 5 сейвов в серии пенальти сделает тут всё равно скажут "нууу неуклюже отбил как-то, плохо сыграл, вот Де Хеа прыгал красиво"
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Ответ Дима
да где там топовсть то??? смешные вы во всех спасениях игроки Ливерпуля сами главные лица, т.к. не били в угол , а в ровно по центру где стояло это недоразумение
А нападающие прям во вратаря бьют специально.
Когда-нибудь люди тут поймут, что выбор позиции один из важнейших аспектов вратаря. И практически во всех случаях это грамотный выбор позиции вратаря, а не ошибка нападающего
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