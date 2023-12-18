Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры «Ливерпуля» и «МЮ»: «Из-за тебя мы сыграли полчаса». Вратарь улыбнулся в ответ
Вирджил ван Дейк высказал претензии Андре Онана после матча «Ливерпуля» и «МЮ».
Команды сыграл вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ.
По информации Talksport, после игры капитан мерсисайдцев подошел к вратарю манкунианцев и сказал: «Из-за тебя мы сыграли лишь получасовой матч».
Онана не стал отвечать и только улыбнулся после реплики ван Дейка.
Daily Mail отмечает, что недовольство защитника и болельщиков «Ливерпуля» вызвало то, что Онана долго исполнял удары от ворот.
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и вывести из себя. Если бы Онана так топово весь сезон играл, а не отрывками - цены бы ему не было.
во всех спасениях игроки Ливерпуля сами главные лица, т.к. не били в угол , а в ровно по центру где стояло это недоразумение
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Мне кажется если Онана 5 сейвов в серии пенальти сделает тут всё равно скажут "нууу неуклюже отбил как-то, плохо сыграл, вот Де Хеа прыгал красиво"
Когда-нибудь люди тут поймут, что выбор позиции один из важнейших аспектов вратаря. И практически во всех случаях это грамотный выбор позиции вратаря, а не ошибка нападающего