Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры «Ливерпуля» и «МЮ»: «Из-за тебя мы сыграли полчаса». Вратарь улыбнулся в ответ

Вирджил ван Дейк высказал претензии Андре Онана после матча «Ливерпуля» и «МЮ».

Команды сыграл вничью (0:0) в матче 17-го тура .

По информации Talksport, после игры капитан мерсисайдцев подошел к вратарю манкунианцев и сказал: «Из-за тебя мы сыграли лишь получасовой матч».

не стал отвечать и только улыбнулся после реплики ван Дейка.

Daily Mail отмечает, что недовольство защитника и болельщиков «Ливерпуля» вызвало то, что Онана долго исполнял удары от ворот.

Ван Дейк про 0:0 с «МЮ»: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы»

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