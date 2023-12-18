Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами на матче с «Бохумом». Хавбек хозяев Асано съел одну из них

Теги Бохум бундеслига Германия бизнес происшествия болельщики Унион Берлин Д2 Германия Такума Асано ахахаха Футбол

Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами во время матча с «Бохумом».

Таким образом болельщики берлинского клуба выразили недовольство планами по привлечению частных инвесторов к финансированию немецкого чемпионата. На прошлой неделе 24 из 36 клубов первого и второго дивизиона Германии выступили за предоставление руководству DFL (Немецкой футбольной лиги) разрешения на проведение переговоров с частными инвесторами, заинтересованными в получении доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период.

Акция протеста болельщиков «Униона» прошла во время субботнего выездного матча с «Бохумом» (0:3) – вместе с шоколадными монетами фанаты берлинского клуба бросали на поле теннисные мячи. В конце первого тайма полузащитник хозяев Такума Асано съел одну из монет, а спустя несколько минут открыл счет в матче.

«Я увидел шоколадку и съел. Шоколад зарядил меня энергией, так что это было правильное решение», – сказал Асано в послематчевом интервью Sky Germany.

Напомним, аналогичную акцию на минувшей неделе провели болельщики менхенгладбахской «Боруссии» на матче с «Вердером»

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2 комментария
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Такие, приятные во всех отношениях, акции вряд-ли будут восприниматься как угроза. Это весело,но непродуктивно. Конечно,если протест действительно принципиален для болельщиков.
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Ответ Тиджани Бабангида
Такие, приятные во всех отношениях, акции вряд-ли будут восприниматься как угроза. Это весело,но непродуктивно. Конечно,если протест действительно принципиален для болельщиков.
Подобными акциями в бундеслиге победили, выставление матча в понедельник
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