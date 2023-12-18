Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами на матче с «Бохумом». Хавбек хозяев Асано съел одну из них

Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами во время матча с «Бохумом».

Таким образом болельщики берлинского клуба выразили недовольство планами по привлечению частных инвесторов к финансированию немецкого чемпионата. На прошлой неделе 24 из 36 клубов первого и второго дивизиона Германии выступили за предоставление руководству DFL (Немецкой футбольной лиги) разрешения на проведение переговоров с частными инвесторами, заинтересованными в получении доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период.

Акция протеста болельщиков « » прошла во время субботнего выездного матча с « » (0:3) – вместе с шоколадными монетами фанаты берлинского клуба бросали на поле теннисные мячи. В конце первого тайма полузащитник хозяев съел одну из монет, а спустя несколько минут открыл счет в матче.

«Я увидел шоколадку и съел. Шоколад зарядил меня энергией, так что это было правильное решение», – сказал Асано в послематчевом интервью Sky Germany.

Напомним, аналогичную акцию на минувшей неделе провели болельщики менхенгладбахской «Боруссии» на матче с «Вердером»

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