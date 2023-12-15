Фанаты гладбахской «Боруссии» забросали поле монетами на матче с «Вердером». Они выступают против получения частным инвестором доли в доходах от ТВ-прав

Болельщики гладбахской «Боруссии» провели акцию протеста на матче с «Вердером».

На 13-й минуте они забросали поле монетами, из-за чего работникам стадиона пришлось приступить к уборке.

Таким образом фанаты выразили недовольство результатами голосования, прошедшего в понедельник. 24 из 36 клубов первого и второго дивизиона Германии выступили за предоставление руководству DFL (Немецкой футбольной лиги) разрешения на проведение переговоров с частными инвесторами, заинтересованными в получении доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период.

Благодаря новому стратегическому партнерству DLF сможет получить до 1 млрд евро в обмен на 8% доходов от показа игр на международном рынке.

Фото: twitter.com/vy99

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