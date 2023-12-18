Алип о том, что стал основным в «Зените»: «Возможно, прогресс есть. Но и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было в начале сезона»
Нуралы Алип высказался о своем прогрессе в «Зените».
— В этом сезоне вы впервые стали твердым игроком основы «Зенита» — либо выходите в старте, либо довольно рано выходите на замены. Чувствуете, что ваш уровень вырос?
— Надо еще работать. Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать еще больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать. Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать.
Безусловно, рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне. Но это еще не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть еще сильнее.
— Но разве вы не прибавили, если раньше были игроком запаса, а сейчас постоянно играете?
— Возможно, прогресс есть. Я в любом случае рад, что играю за «Зенит», благодарен тренерскому штабу за то, что доверяет мне. Но тут и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было у «Зенита» в начале сезона. Родригао не играл, потом Чистяков выбыл. Я старался воспользоваться этим шансом. И рад, что это удалось.
Но надо еще прибавлять. Все-таки для меня главное — результаты команды. И то, что мы растеряли довольно много очков в первой части сезона, вызывает сожаление. Хорошо еще, что при этом идем вторыми, совсем немного уступаем лидеру. Но после зимней паузы надо гораздо лучше играть, чтобы взять золото, – сказал защитник «Зенита».
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