Алип о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» хочет взять золото. Но если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, будет тяжко»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Нуралы Алип Футбол

Нуралы Алип высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Как оцените игру и результаты «Зенита» в первой части сезона?

— Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

— Но верите по-прежнему в чемпионство?

— Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году еще лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко, – сказал защитник «Зенита».

После 18 туров петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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2 комментария
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Ответ Шухрат Казыев
Надеюсь, что Краснодар станет чемпионом.
Надейся - твоё право!
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