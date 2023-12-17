Алип о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» хочет взять золото. Но если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, будет тяжко»
Нуралы Алип высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
— Как оцените игру и результаты «Зенита» в первой части сезона?
— Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».
— Но верите по-прежнему в чемпионство?
— Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году еще лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко, – сказал защитник «Зенита».
После 18 туров петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.
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