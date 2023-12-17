Тен Хаг о 0:0 с «Ливерпулем»: «Очень хорошая игра «МЮ» – план на матч сработал. Мы могли победить, если бы реализовали один из голевых моментов»
Эрик тен Хаг считает, что «Ман Юнайтед» мог победить «Ливерпуль».
Команды сыграли 0:0 на «Энфилде» в матче 17-го тура АПЛ.
«Было много [положительных] аспектов, безусловно. Считаю, что была очень хорошая игра со стороны нашей команды.
План на игру сработал хорошо. Футболисты великолепно держались вместе и принимали участие в единоборствах.
Единственное, в чем могу критически оценить команду, – это владение мячом. Мы могли создать больше проблем для соперника, если бы [в каких-то моментах] сделали на один-два-три паса больше.
Но это только лишь один такой элемент, который можно выделить. В целом если бы мы реализовали один из серьезных голевых моментов, мы могли бы выиграть матч.
«Ливерпуль» – очень хорошая команда, очень хорошая атакующая команда, которая много двигается.
Против них приходится очень дисциплинированно обороняться, и это большой комплимент команде – она показала дух, страсть и желание.
У нас хороший состав, хорошая команда, и мы можем извлечь пользу из этого сезона», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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«Играли очень хорошо.»
12-0 по угловым.
"наш план сработал, мы могли выиграть"
"Мы могли создать больше проблем для соперника, если бы [в каких-то моментах] сделали на один-два-три паса больше." - надо называть вещи своими именами: "Если бы вообще могли сделать один-два-три паса подряд".
Хави с ним в баню не пойдет, не его уровень))
Кому верить? Статистике?