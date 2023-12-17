Тен Хаг о 0:0 с «Ливерпулем»: «Очень хорошая игра «МЮ» – план на матч сработал. Мы могли победить, если бы реализовали один из голевых моментов»

Эрик тен Хаг считает, что «Ман Юнайтед» мог победить «Ливерпуль».

Команды сыграли 0:0 на «Энфилде» в матче 17-го тура .

«Было много [положительных] аспектов, безусловно. Считаю, что была очень хорошая игра со стороны нашей команды.

План на игру сработал хорошо. Футболисты великолепно держались вместе и принимали участие в единоборствах.

Единственное, в чем могу критически оценить команду, – это владение мячом. Мы могли создать больше проблем для соперника, если бы [в каких-то моментах] сделали на один-два-три паса больше.

Но это только лишь один такой элемент, который можно выделить. В целом если бы мы реализовали один из серьезных голевых моментов, мы могли бы выиграть матч.

« » – очень хорошая команда, очень хорошая атакующая команда, которая много двигается.

Против них приходится очень дисциплинированно обороняться, и это большой комплимент команде – она показала дух, страсть и желание.

У нас хороший состав, хорошая команда, и мы можем извлечь пользу из этого сезона», – сказал главный тренер « » .

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