Тен Хаг о 0:0 с «Ливерпулем»: «Очень хорошая игра «МЮ» – план на матч сработал. Мы могли победить, если бы реализовали один из голевых моментов»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Ман Юнайтед» мог победить «Ливерпуль».

Команды сыграли 0:0 на «Энфилде» в матче 17-го тура АПЛ.

«Было много [положительных] аспектов, безусловно. Считаю, что была очень хорошая игра со стороны нашей команды.

План на игру сработал хорошо. Футболисты великолепно держались вместе и принимали участие в единоборствах.

Единственное, в чем могу критически оценить команду, – это владение мячом. Мы могли создать больше проблем для соперника, если бы [в каких-то моментах] сделали на один-два-три паса больше.

Но это только лишь один такой элемент, который можно выделить. В целом если бы мы реализовали один из серьезных голевых моментов, мы могли бы выиграть матч.

«Ливерпуль» – очень хорошая команда, очень хорошая атакующая команда, которая много двигается.

Против них приходится очень дисциплинированно обороняться, и это большой комплимент команде – она показала дух, страсть и желание.

У нас хороший состав, хорошая команда, и мы можем извлечь пользу из этого сезона», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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35 комментариев
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Походу они с Хави в одну баню ходят.
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Тен Хаг: "Ливерпуль был у меня на крючке"
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Ответ alexmixer9
Честно говоря не понятна радость фанатов МЮ сегодня, вам же из за этой ничейки ещё месяц минимум терпеть клоуна на мостике
Как будто тебе терпеть, а не фанам МЮ🤭
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+9
Ответ dmpoo
Кто смотрел матч? Сколько у них было голевых моментов?🤣
один)
+7
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Матч был полная унылая хрень, говорю как нейтральный болельщик, решивший в кое-то веки глянуть полный матч чемпионатов на выходных
+8
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Кто смотрел матч? Сколько у них было голевых моментов?🤣
+5
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+4
34 удара у Ливера против 4 у МанЮ.
«Играли очень хорошо.»
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21-5 по ударам
12-0 по угловым.

"наш план сработал, мы могли выиграть"
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Ливерпуль не бил чистый пеналь
Не бил потому что его не было
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Ленин отобрал очки у Ливерпуля, ловит респекты из северного лондона.
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один из? там только один момент и был о чем он?
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Блин яб его зауважал если сказал бы: мы играли ..рьмово случилось чудо и мы не пропустили а мы бы им хрен забили бы !
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Топ-команда с огромным бюджетом сыграла на уровне Донкастера или Порт Вейла и ещё недовольна что не победила ... Мне искренне жаль болельщиков мю
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На самом деле если учесть, что все были уверены в разгроме, и все проблемы МЮ на сегодняшний день, то было понятно, лучшее, что команда сможет предложить -- это игра на контр атаках, и с этой задачей она справилась, Ливерпуль при все давлении создал едва ли больше голевых моментов чем МЮ
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Ну какой у тебя план??? Что ты несёшь?
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Очень жаль, что вы не реализовали один единственный момент за весь матч, потому что в этом случае, судя по предыдущим результатам Ливерпуля, красные бы гарантировано забили два в ответку
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Ответ Ola BP
С ними раньше Артета ходил
С Артетой лучше в баню не ходить - отдоменирует!
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Ответ dmpoo
Кто смотрел матч? Сколько у них было голевых моментов?🤣
1 момент был голевой, Хойлунд вываливался на вратаря почти 1 в 1 но коряво пробил в грудь Алиссону, а на добивании вообще обосрался.
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Ответ dmpoo
Кто смотрел матч? Сколько у них было голевых моментов?🤣
по xG 4 - 0.4 в пользу Ливерпуля)))))
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И не поспоришь. Могли же победить. Впрочем, как и Ливерпуль мог опять семеру закинуть. Но не закинул. И МЮ не победил.
"Мы могли создать больше проблем для соперника, если бы [в каких-то моментах] сделали на один-два-три паса больше." - надо называть вещи своими именами: "Если бы вообще могли сделать один-два-три паса подряд".
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Ответ Эркинбек Апаканов
Походу они с Хави в одну баню ходят.
Хави то чемпионат взял и в ЛЧ первое место занял, а этот что?
Хави с ним в баню не пойдет, не его уровень))
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Ответ Эркинбек Апаканов
Походу они с Хави в одну баню ходят.
С ними раньше Артета ходил
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Ага, а Клопп тем временем: "даже когда мы сыграли 7:0, и тогда соперник был активнее."
Кому верить? Статистике?
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Вот клоун, заткнувши жопу пальцем убежал в припрыжку ,что бы не продырявили, стал за забором как пацан , ещё и чешет что-то про план.
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Это уже даже не смешно. До интервью шутил и писал что ему все понравится и скажет даже могли победить. И тут вот это. Он реально в своем уме? Он что Фулхем тренирует? Думаю это даже оскорбление для Фулхема.
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Хави и ротенбеога напоминает своим маразмом
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Один!
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… которых, к сожалению, не было»
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Надо почаще держать Бруно и Рашфорда на банке, а лучше продать - отсюда идёт это пресловутое "держались вместе и принимали участие в единоборствах", было видно единство команды, а не каждый сам по себе. ИМХО
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