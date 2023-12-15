«Ман Сити» сыграет с «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного ЧМ, «Флуминенсе» – с «Аль-Ахли»
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира.
«Флуминенсе» в 1/2 финала встретится с «Аль-Ахли». Египтяне выбили «Аль-Иттихад» (3:1).
Соперником «Манчестер Сити» станут «Урава Ред Даймондс». Японская команда сегодня одолела «Леон» (1:0).
Первая игра пройдет 18 декабря, вторая – 19-го. Матч за третье место и финал назначены на 22-е.
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Наверное, для начала должна быть какая-то вторая сильная конфедерация клубная кроме европейской, как южноамериканская в случае ЧМ.