«Ман Сити» сыграет с «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного ЧМ, «Флуминенсе» – с «Аль-Ахли»

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Манчестер Сити высшая лига Япония Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия высшая лига Египет Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Футбол

Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира.

«Флуминенсе» в 1/2 финала встретится с «Аль-Ахли». Египтяне выбили «Аль-Иттихад» (3:1).

Соперником «Манчестер Сити» станут «Урава Ред Даймондс». Японская команда сегодня одолела «Леон» (1:0).

Первая игра пройдет 18 декабря, вторая – 19-го. Матч за третье место и финал назначены на 22-е.

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11 комментариев
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Внимание, спойлер-Ман Сити в финале получит Флуминенсе и если Гвардиола не поменяет вратаря на напа и защей на обслуживающий персонал стадиона, возьмет очередную чашку
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Ахаха, хоть турнир и полутоварищеский, но забавно наблюдать, как Аль-Иттихад накупил звезд и без шансов отлетел от египетского клуба.
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У них Аль-Ахли как у нас Динамо
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Ответ Владимир Владимирович
Сити проедется по ним, вот посмотрите 4:1 минимум, японцы не знают что такое Пеповский футбол последних лет 3
типа, тура в Японию, в предсезонку, не было? ок.
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Сити проедется по ним, вот посмотрите 4:1 минимум, японцы не знают что такое Пеповский футбол последних лет 3
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Забавная штука клубный ЧМ. Название громкое и по-диллетантски слышится какое-то большое событие. По сути полутоварищеский турнир. Интересно вот, возможно ли его как-то реоргонизовать и пропиарить, чтобы он воспринимался как смесь ЛЧ и ЧМ.
Наверное, для начала должна быть какая-то вторая сильная конфедерация клубная кроме европейской, как южноамериканская в случае ЧМ.
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учитывая состав полуфиналистов, интрига бешеная, кто в итоге чашку заберёт.
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Ответ sema mixajlov
У них Аль-Ахли как у нас Динамо
Это да, чуть ли не во всех арабских странах есть минимум один Аль Ахли, что в переводе с арабского означает «Семья»
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Ответ Cearvm
Ахаха, хоть турнир и полутоварищеский, но забавно наблюдать, как Аль-Иттихад накупил звезд и без шансов отлетел от египетского клуба.
самый титулованный африканский клуб
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Ответ Cearvm
Ахаха, хоть турнир и полутоварищеский, но забавно наблюдать, как Аль-Иттихад накупил звезд и без шансов отлетел от египетского клуба.
Так чемпионат Саудовской Аравии - это полное дно.
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