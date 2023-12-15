«Ман Сити» сыграет с «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного ЧМ, «Флуминенсе» – с «Аль-Ахли»

Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира.

« » в 1/2 финала встретится с «Аль-Ахли». Египтяне выбили «Аль-Иттихад» (3:1).

Соперником « » станут « ». Японская команда сегодня одолела «Леон» (1:0).

Первая игра пройдет 18 декабря, вторая – 19-го. Матч за третье место и финал назначены на 22-е.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре