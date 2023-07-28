Коваленко о «Зените»: «Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, они шумные. Но атмосфера очень хорошая»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал об атмосфере в команде.

«Начал ли я учить португальский? Пока тяжелый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но все нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что все в порядке.

Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, , . Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал хавбек « ».