Коваленко о «Зените»: «Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, они шумные. Но атмосфера очень хорошая»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес лимит на легионеров Дуглас Сантос Александр Коваленко Футбол

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал об атмосфере в команде.

«Начал ли я учить португальский? Пока тяжелый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но все нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что все в порядке.

Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал хавбек «Зенита».

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17 комментариев

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AuroraBorealis
Ответ Ameriko Vispuchi
конечно больше ты ж в Санкт-Паулобурге
Повезло, что не в Масквабаде
+35
-17
+18
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ТрактоПоктер
Хорошая атмосфера - заслуга Богданыча!
Не зря даже мама Малкома это подтверждает....
+21
-11
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Циник Петербургский
Ответ Ameriko Vispuchi
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Интересное какое слово "вразы". Этому слову в московских школах теперь учат? ;)
+15
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Сергей Жарковский
Главное понимание игроков на поле, а на каком языке общаться - второстепенно!
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Caniball
Так их и Прада больше. Ощущения не обманывают.
+2
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Ameriko Vispuchi
Ответ AuroraBorealis
Повезло, что не в Масквабаде
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Виктор
Ответ Алексей Ненахов
Питер то русский ?)) Кавказцы и азиаты кругом
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Алексей Ненахов
Ответ сбг fish
Так ты приезжай, сравнишь свой масквабад
Был я в Питере и не раз , азиаты на кассах, шайки кавказцев и зассаные парадные , это это центр что творится на окраинах и думать страшно
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zenitni barsuck
Ответ Алексей Ненахов
Питер то русский ?)) Кавказцы и азиаты кругом
Ага, а в Москве их прям днём с огнём не сыщешь!)))
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zenitni barsuck
Ответ Алексей Ненахов
Был я в Питере и не раз , азиаты на кассах, шайки кавказцев и зассаные парадные , это это центр что творится на окраинах и думать страшно
даже интересно где это ты в Центре Питера нашел парадняк без домофона или цифрового замка!
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Артём Тимофеев
Ответ Алексей Ненахов
Питер то русский ?)) Кавказцы и азиаты кругом
У самих небось Узбекистан
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