Коваленко о «Зените»: «Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, они шумные. Но атмосфера очень хорошая»
Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал об атмосфере в команде.
«Начал ли я учить португальский? Пока тяжелый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.
В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но все нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что все в порядке.
Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал хавбек «Зенита».
Не зря даже мама Малкома это подтверждает....