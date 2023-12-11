Быстров о том, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух: «Он всегда есть у команды, идущей на 1-м месте. Посмотрим, хватит ли силенок в борьбе с «Зенитом»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров оценил лидерство «Краснодара» по итогам осенней части Мир РПЛ.

Накануне «быки» обыграли ЦСКА (1:0) и после 18 туров опережают «Зенит» на два очка.

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется.

Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разница всего в два очка, а в зимнее ТО Зенит обязательно усилится, так что нас ждет интересная весна!
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
И тебе не болеть
+2
0
+2
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Краснодар, это Володька. У вас чемпионский дух вообще есть?
0
0
0
Ответ Любовь Мелехова
Разница всего в два очка, а в зимнее ТО Зенит обязательно усилится, так что нас ждет интересная весна!
Куда там уже усиляться, четвертым составом?
+6
-6
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
желай кто мешает?)))
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий