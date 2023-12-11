Быстров о том, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух: «Он всегда есть у команды, идущей на 1-м месте. Посмотрим, хватит ли силенок в борьбе с «Зенитом»

Владимир Быстров оценил лидерство «Краснодара» по итогам осенней части Мир РПЛ.

Накануне «быки» обыграли ЦСКА (1:0) и после 18 туров опережают «Зенит» на два очка.

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется.

Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у « » в борьбе с «Зенитом», — сказал бывший полузащитник « ».

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