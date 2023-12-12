Семак о 2-м месте «Зенита»: «Абсолютно нормальный результат, учитывая проблемы, вся борьба впереди. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Сергей Семак оценил результаты «Зенита» в первой части сезона.

После 18 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» 38 баллов.

– «Зенит» в топ‑2 по итогам первой части чемпионата. Довольны занимаемой позицией?

– Учитывая те проблемы, которые были, это абсолютно нормальный результат. Вся борьба еще впереди. Главное, что мы в деле, сражаемся за первое место.

Конечно, мы всегда хотим быть первыми, но так же хотят и другие команды. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине. Наша задача – продержаться как можно дольше на этих позициях и стремиться побеждать.

– Ожидали, что именно «Краснодар» станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Да. «Краснодар» – один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко, – сказал главный тренер «Зенита». 

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45 комментариев
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– Это хорошо, что еврокубков нет, а то бы мне ещё пришлось снова оправдываться за последнее место в группе ЛЧ, – добавил главный тренер «Зенита»😎
+35
-19
+16
С учётом того, что у Зенита единственный стадион с крышей в стране, отменные финансовые условия, лучшие футболисты лиги (и много), грамотно выстроенный менеджмент клуба, то он может вечно быть лучшим клубом РПЛ.
+17
-8
+9
Ответ Levais
А у него всегда всё нормально. Безвольно летишь мёртвому сопернику - на лице "всё нормально, всё по плану".
5 чемпионств подряд это ненормально?)
+10
-3
+7
Ответ ApXuMaHqPuT
– Это хорошо, что еврокубков нет, а то бы мне ещё пришлось снова оправдываться за последнее место в группе ЛЧ, – добавил главный тренер «Зенита»😎
🤣
+11
-7
+4
Ответ Benjamin
Семак эта такой идеальный работник по меркам режима: никогда не высовывается, максимально обходителен, корректен, не харизматичен, без своего мнения (то есть его мнение - это мнение партии), делает вид, что у него крайне сложная работа в условиях честной конкуренции, еще и многодетный отец…
другое дело истеричные бунтари с 0 титулов, зато с буквой р в фамилии или правильным гороскопом
+11
-7
+4
А у него всегда всё нормально. Безвольно летишь мёртвому сопернику - на лице "всё нормально, всё по плану".
+13
-9
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Levais
А у него всегда всё нормально. Безвольно летишь мёртвому сопернику - на лице "всё нормально, всё по плану".
он просто объективно воспринимает ситуацию и не истерит, в отличии от таких как ты 🤷🤦‍♂️
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Ответ Йохан Чпохан
)) а что случилось-то? состав самый дорогой, свои люди так и сидят на каких надо постах...
Объективно и не испытывая вообще никаких эмоций к Зениту — им реально сильно не складывалось в первой половине. Во всех проигранных матчах они на голову были сильнее соперника.

А вот про Краснодар так сказать нельзя, причём не то что про проигранные, а даже и про некоторые выигранные матчи.
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Кузяев и Малком слишком серьезная потеря. Вендел не сразу присоединился. Травмы у Чистякова, Родригао, Фернандеса, Караваева, считай вся защита. И Мостового не хватало, потому что он единственный норм вингер. Кто бы что не говорил, а, это слишком много потерь. Но вина Семака тоже была в том, что Зенит не на первом месте. Глобально, в том, что он постоянно ставил Кержа, который 2 мачта с Локо тупо слил. И, были матчи, где Семак заменами убил игру, в частности последний матч с Локо. В целом, можно сказать, что при проблемах с составом, помарки Семака просто стали отчётливее видны. Если он будет делать работу над ошибками, то будет становиться, как тренер только лучше. Чего я и желаю Зениту.
+6
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+2
Ответ ApXuMaHqPuT
– Это хорошо, что еврокубков нет, а то бы мне ещё пришлось снова оправдываться за последнее место в группе ЛЧ, – добавил главный тренер «Зенита»😎
И по традиции Глоры нашего бледно розового фарма 🐷 первые на ветке Чемпиона ) комплексы ?)
+2
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+1
Ну и в чем он не прав? Да сезон по сравнению с прошлыми кажется таким себе, но все впереди! 12 туров решат
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+1
Ответ Йохан Чпохан
)) а что случилось-то? состав самый дорогой, свои люди так и сидят на каких надо постах...
Самый дорогой состав был с Малкомом. Вряд ли Круговой, Кержаков и Мостовой это дорогой состав.
+5
-4
+1
Ответ Groznyi2024
Самый дорогой состав был с Малкомом. Вряд ли Круговой, Кержаков и Мостовой это дорогой состав.
тем не менее, по-прежнему самый дорогой. наши паспортисты, в условиях лимита, стоят как хороший легионер. да и остальные остались легионеры остались.
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Какие проблемы ??
Не выделили еще 50 лямов ?
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«Щедрые никогда не познают нужды, алчные никогда не насытятся».
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Хоть говорят не деньги делают результат , но для инфы к размышлению
Общая стоимость Зенита 153.10 млн € против 90.70 млн € Краснодара , глубина скамейки в пользу питерцев
И что не говори , в нашем футболе адмресурс ,имеет место быть ..
,,Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие."
Скотный двор. Джордж Оруэлл
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зинит - это мешок, а не команда.
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Да....больше и не чего сказать не может.Получается Не тех игроков продали и не тех купили.Не чего страшного за 3 месяца Газпром новых купит.Не на СВО же ему деньги отправлять.На бразильцев млрд рублей.
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Россия за "Краснодар"!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гекдениз Кардениз
наверное в том что даже с таким админресурсом плюс трансферами Бразилов он в лиге пешеходов идет на 2 месте , а теперь представьте если бы не было бана на еврокубки вот этот вот Зенит был бы конкурентен на Евро арене? Я думаю он бы выполнил роль Саши Грей в любой группе
всем по барабану что ты там думаешь 🤷🤦‍♂️
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Ответ Антинародная Команда
То ли дело "великий" Спартак с одним чемпионством за 20 лет
А за 40 лет🤣
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Ответ Иван Иванов
Мне, как жителю Петербурга, очень хочется, чтобы чемпионат выиграл Краснодар!
Сразу видно ,,старый петербургский интиллегент Иван Иванов из города трёх революций !))
+3
-3
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Ответ Иван Иванов
Мне, как жителю Петербурга, очень хочется, чтобы чемпионат выиграл Краснодар!
Лимита.
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0
Семак эта такой идеальный работник по меркам режима: никогда не высовывается, максимально обходителен, корректен, не харизматичен, без своего мнения (то есть его мнение - это мнение партии), делает вид, что у него крайне сложная работа в условиях честной конкуренции, еще и многодетный отец…
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