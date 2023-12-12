Семак о 2-м месте «Зенита»: «Абсолютно нормальный результат, учитывая проблемы, вся борьба впереди. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине»
Сергей Семак оценил результаты «Зенита» в первой части сезона.
После 18 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» 38 баллов.
– «Зенит» в топ‑2 по итогам первой части чемпионата. Довольны занимаемой позицией?
– Учитывая те проблемы, которые были, это абсолютно нормальный результат. Вся борьба еще впереди. Главное, что мы в деле, сражаемся за первое место.
Конечно, мы всегда хотим быть первыми, но так же хотят и другие команды. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине. Наша задача – продержаться как можно дольше на этих позициях и стремиться побеждать.
– Ожидали, что именно «Краснодар» станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство?
– Да. «Краснодар» – один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко, – сказал главный тренер «Зенита».
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А вот про Краснодар так сказать нельзя, причём не то что про проигранные, а даже и про некоторые выигранные матчи.
Не выделили еще 50 лямов ?
Общая стоимость Зенита 153.10 млн € против 90.70 млн € Краснодара , глубина скамейки в пользу питерцев
И что не говори , в нашем футболе адмресурс ,имеет место быть ..
,,Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие."
Скотный двор. Джордж Оруэлл