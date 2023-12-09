«Црвена Звезда» 122 матча не проигрывает дома в чемпионате. Она побила рекорд «Реала»
«Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений.
Команда Барака Бахара сегодня обыграла «Младость Лучани» (3:1) на стадионе «Райко Митич» в рамках 18-го тура лиги Сербии.
В чемпионате клуб из Белграда не уступает на своем стадионе на протяжении 122 матчей – с 2017 года. Он побил рекорд, установленный «Реал Мадрид» (121 игра с 1957 по 1965 год).
После 17 игр «Црвена Звезда» идет первой в лиге Сербии, опережая «Партизан», у которого пока 16 матчей, по дополнительным показателям. У них по 43 очка.
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Хотя и так понятно, у кого. Туплю чего-то сегодня..