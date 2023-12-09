«Црвена Звезда» 122 матча не проигрывает дома в чемпионате. Она побила рекорд «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Сербия Црвена Звезда рекорды стадион Райко Митич Барак Бахар Младость Лучани Футбол

«Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений.

Команда Барака Бахара сегодня обыграла «Младость Лучани» (3:1) на стадионе «Райко Митич» в рамках 18-го тура лиги Сербии.

В чемпионате клуб из Белграда не уступает на своем стадионе на протяжении 122 матчей – с 2017 года. Он побил рекорд, установленный «Реал Мадрид» (121 игра с 1957 по 1965 год).

После 17 игр «Црвена Звезда» идет первой в лиге Сербии, опережая «Партизан», у которого пока 16 матчей, по дополнительным показателям. У них по 43 очка.

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10 комментариев
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Побить рекорд 1965 года, очень мощно
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Недурно
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Мчк сегодня унижают все кому не лень)
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Црвена хорош
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но еще далеко до рекорда Спартака из Тамбова
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Реал тоже не проигрывал 22 матча в чемпионате Сербии?
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А в России рекорд у кого?
Хотя и так понятно, у кого. Туплю чего-то сегодня..
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