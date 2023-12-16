Черышев считает Винисиуса и Родриго лучшими вингерами мира: «У них как будто дополнительная передача есть»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Денис Черышев Д2 Италия Венеция Хоселу Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Денис Черышев назвал лучших вингеров мира – они из «Реал Мадрид».

– Как вингер, считаете ли вы, что «Реалу» нужен Мбаппе, учитывая, что там играют Винисиус и Родриго?

– Сложно отказаться от Мбаппе, но если он займет место Хоселу, с которым я два года был в «Кастилье», то лучше не надо его звать (смеется – прим. Sports.ru). Мне очень нравится Хоселу, хочу, чтобы он продолжил забивать.

– Кого бы вы назвали лучшим вингером мира?

– Мне очень нравится Родриго, он выдающийся игрок. Также мне нравится Винисиус. Оба на шаг впереди остальных, как будто у них есть дополнительная передача, – сказал бывший полузащитник «Реала», представляющий «Венецию».

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3 комментария
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Ну Родриго последние пару месяцев просто феноменален, давно не видел игроков в такой огненной форме
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