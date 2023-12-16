«Когда Ротенберг умывается и смотрит в зеркало, не видит пятен позора на лице. Он тот, кто нужен «Локо» на посту гендиректора». Селюк о Борисе
Дмитрий Селюк высказался об организационных навыках Бориса Ротенберга.
Экс-защитник железнодорожников занимает должность директора департамента развития молодежного футбола и рассматривался в качестве кандидата на пост генерального директора.
«Борис не просто подходящая кандидатура на пост гендиректора «Локомотива», а именно тот человек, который и нужен. Он все показал, работая в молодежном департаменте. Молодежка выиграла чемпионат впервые за многие годы. Даже на фотографиях дети стоят и улыбаются, а не будто кол проглотили. Борис создал нечто семейное.
Он знает и детский футбол, и взрослый, так как сам был игроком «Локомотива». Главное, что, когда Боря умывается и смотрит в зеркало на свое лицо, он не видит пятен позора», – сказал футбольный агент.
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Над Йозе смеется вся страна, а "эксперты" хвалят его на все лады.
Теперь еще в футбол влезли, эти 🤡🤡🤡
-Ну так бы сразу и сказал!