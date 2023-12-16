«Когда Ротенберг умывается и смотрит в зеркало, не видит пятен позора на лице. Он тот, кто нужен «Локо» на посту гендиректора». Селюк о Борисе

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Футбол

Дмитрий Селюк высказался об организационных навыках Бориса Ротенберга.

Экс-защитник железнодорожников занимает должность директора департамента развития молодежного футбола и рассматривался в качестве кандидата на пост генерального директора.

«Борис не просто подходящая кандидатура на пост гендиректора «Локомотива», а именно тот человек, который и нужен. Он все показал, работая в молодежном департаменте. Молодежка выиграла чемпионат впервые за многие годы. Даже на фотографиях дети стоят и улыбаются, а не будто кол проглотили. Борис создал нечто семейное.

Он знает и детский футбол, и взрослый, так как сам был игроком «Локомотива». Главное, что, когда Боря умывается и смотрит в зеркало на свое лицо, он не видит пятен позора», – сказал футбольный агент.

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17 комментариев
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Мостовой: даже Ротенберг играл в футбол, а Абаскаль нет
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Когда клиент селюка умывается и смотрит в зеркало - не факт что он видит грязь которую не смыл
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Задолбали уже своими Ротенбергами.
Над Йозе смеется вся страна, а "эксперты" хвалят его на все лады.
Теперь еще в футбол влезли, эти 🤡🤡🤡
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Как бы там ни было, но Борян-чуть ли не единственный футболист РПЛ (волею судьбы)), игравший не за деньги) Ни в коем случае не оправдываю его назначение..
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пусть сходит к окулисту
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Глубоко. А ведь он даже не черный
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Мало кто знает, но под землёй стадиона в Черкизово были найдены древние летописи.В них говорится, что железный червь обретет величие и будет наводить страх и ужас на всех только с приходом некоего Бориса Ротенбергского.
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Тот редкий случай, когда клиент лучше агента, а в семье не без урода. Борис, мне так кажется нормальный парень, наверное его дома проклинают))
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-Ползла улитка на Фудзияму, ползла и доползла.
-Ну так бы сразу и сказал!
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В хоккее Рома, в футболе Боря. Не пойму, начали со спорта готовить массы к тому, что после Пу будет Ро
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Мостовой: даже Ротенберг играл в футбол, а Абаскаль нет
Единственный нормальный из ротенбергов, но агент у него конечно шляпа
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