«Когда Ротенберг умывается и смотрит в зеркало, не видит пятен позора на лице. Он тот, кто нужен «Локо» на посту гендиректора». Селюк о Борисе

Дмитрий Селюк высказался об организационных навыках Бориса Ротенберга.

Экс-защитник железнодорожников занимает должность директора департамента развития молодежного футбола и рассматривался в качестве кандидата на пост генерального директора.

«Борис не просто подходящая кандидатура на пост гендиректора «Локомотива», а именно тот человек, который и нужен. Он все показал, работая в молодежном департаменте. Молодежка выиграла чемпионат впервые за многие годы. Даже на фотографиях дети стоят и улыбаются, а не будто кол проглотили. Борис создал нечто семейное.

Он знает и детский футбол, и взрослый, так как сам был игроком « ». Главное, что, когда умывается и смотрит в зеркало на свое лицо, он не видит пятен позора», – сказал футбольный агент.

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